Efter undergått sin andra operation sedan november står det nu klart att Tanner Pearson inte kommer återvända till spel under denna säsong. Detta meddelade Vancouver Canucks via Twitter under gårdagen.

Det var under början av november som Tanner Pearson ådrog sig en skada i matchen där hans Vancouver Canucks föll mot Montreal Canadiens i en 5–2-förlust.

Dagen därpå undergick 30-åringen en operation för att reparera handskadan, och den kanadensiske forwarden har inte kommit till spel sedan dess.

Under gårdagen konstaterade general managern Patrik Allvin, att forwarden nu undergått sin andra operation efter stött på ett bakslag i sin tillfrisknad från skadan. Detta via klubbens twitterkonto. Vidare meddelade svensken att Pearson inte kommer komma till spel igen under resten av säsongen.

Pearson har denna säsong noterats för ett mål och fyra assist under sina 14 spelade matcher. Förra säsongen stod forwarden för 34 poäng (14+20) under 68 matcher.

