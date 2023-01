Sommarens JVM gjorde att David Blomgren kom in i Djurgårdens A-lagstrupp.

Där har han nu imponerat tillräckligt för att få ett nytt avtal.

– Han har vuxit för varje dag som gått, säger K-G Stoppel på klubbens hemsida.

Under förra säsongen var David Blomgren en av Djurgårdens bästa poängspelare i J20 Nationell-serien med 39 på 43 matcher. Därefter har han nu tagit steget i i A-laget och imponerat så pass mycket att han nu belönas med ett nytt kontrakt.

– Det här känns väldigt glädjande. David kom in lite på en höft under försäsongen, då vi hade spelare på JVM. Han har gjort det jättebra och vuxit för varje dag som gått, säger Djurgårdens sportchef K-G Stoppel på klubbens hemsida.

“En bra pusselbit för framtiden”

Det nya kontraktet för den 19-årige forwarden är skrivet över säsongen 2024/25. Därmed ser han ut att göra betydligt fler matcher än de 30 han hittills gjort denna första säsong i A-laget.

Chansen kom som sagt redan under sommaren då JVM-spelarna var borta. Därefter har David Blomgren bitit sig kvar i laget och har även under vinterns JVM fått göra en hel del matcher. Totalt har det blivit sex poäng (2+4) hittills.

– David bidrar med ett gediget jobb och är en bra skridskoåkare, fysiskt stark och skicklig på att hålla i pucken. Han är även i rätt ålder och besitter helt rätt ambition och attityd. Vi ser honom som en bra pusselbit för framtiden, oavsett spel i SHL eller HockeyAllsvenskan, kommenterar K-G Stoppel.

