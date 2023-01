Jesper Wallstedt har varit framträdande i Iowa Wild den här säsongen. Nu belönas den svenske målvaktstalangen med en plats i AHL:s All Star-match.

Den 5 och 6 februari hålls AHL:s All Star-evenemang i kanadensiska Laval. Den 5 februari kommer farmarligan att genomföra en skills competition, där ligans främsta spelare kommer att tävla i diverse skills-tävlingar. Dagen därpå har ligans fyra divisioner varsitt lag som spelar korta tre-mot-tre-matcher mot varandra i en slags miniturnering.

Tidigare år har bland andra Linus Ullmark och Jacob Markström fått chansen att delta i All Star-matchen – och det här året får ett annat svenskt målvaktslöfte chansen att visa upp sig med farmarlagets stjärnor.

Bildar målvaktspar med stortalangen

Som ende svensk deltagare den här säsongen är Iowas burväktare Jesper Wallstedt uttagen till att delta i All Star-festligheterna. Målvakten, som lämnade Luleå för spel i Nordamerika inför den här säsongen, har spelat 18 matcher med Iowa Wild den här säsongen och noterats för åtta segrar och en räddningsprocent på 90,6 procent.

Wallstedt är uttagen i Central Divisions stjärnlag, där han tillsammans med det ryska storlöftet Jaroslav Askarov kommer att få förtroendet mellan stolparna.

I All Star-matchen kommer även JVM-stjärnan David Jiricek att delta. Tjecken, som utnämndes till bäste back i den nyss avslutade JVM-turneringen, har producerat 20 poäng på 20 AHL-matcher med Cleveland och är enligt The Athletics Corey Pronman den näst yngste spelaren i modern historia att få chansen i All Star-matchen.

