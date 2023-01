Charles Berglund kliver in i HV71 istället för Johan Åkerman. Det meddelade klubben under torsdagen.

– Nu behöver vi få in ny energi inför avslutningen och där tror vi att ”Challe” kan spela en viktig roll, säger Kent Norberg.

HV71 jagar lagen ovanför kvalstrecket. Och man kommer att göra det utan sin assisterande tränare Johan Åkerman.

Under torsdagen meddelade man nämligen att han får gå till förmån för Charles Berglund. Djurgårdsikonen, som har spelat över 500 matcher i klubben och vunnit fem SM-guld med klubben, blir tredjelänken i ledartrojkan bestående av Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman.

– Min uppgift blir nu att komma in och försöka få spelarna att slappna av och få lite tryck i grejerna. Jag har varit i tuffa situationer tidigare som ledare och hoppas kunna ta med mig erfarenheter jag fått från dem, säger Berglund till HV:s hemsida.

57-åringen har sedan tidigare varit huvudtränare för Djurgården i Hockeyallsvenskan mellan 2011 och 2013.

Beskedet kommer efter gårdagens uppgifter att Rikard Grönborg var på väg att ta över rollen som Charles Berglund nu får.

