Niklas Johansson har återvänt till Västerås IK efter varit del av Örebros organisation under de senaste sju åren. Nu förklarar ordförande Per Södergren om varför valet föll på Johansson.

– Kommer göra störst skillnad för klubben, säger han om den nygamla sportchefen till VLT.

Det tog inte lång tid förrän Niklas Johansson blev uppsnappad från marknaden.

Kort efter beskedet om att 49-årigen gått skilda vägar med Örebro Hockey, meddelade Västerås IK att sportchefen nu skulle återvända till den Hockeyallsvenskaklubben.

– De kandidater vi har träffat har haft olika profiler och täckt olika områden. Men vi landade i att Niklas är den som täcker flest områden och kommer göra störst skillnad för klubben, säger ordförande Per Södergren till VLT och utvecklar sedan vilka områden det är han syftar på:

– Dels en ledarskaps bit. En helhetssyn på hockey. Allt hur man integrerar med marknad, partners, supportrar. Det handlar också om att skapa mycket hockey per krona för a-lag herr.

“Vi känner till historiken”

Det var under åren 2010-2016 som Johansson senast var verksam som Västeråsklubbens sportchef. Men under säsongen 2015/16 fick han avgå halvvägs in i säsongen.

– Det är klart att vi känner till historiken och har vägt in den också. Men vi tycker att Niklas gjorde ett fantastiskt jobb förra gången han var hos oss. Han är den sportchef som har varit absolut närmast att ta klubben till SHL, säger Södergren till lokaltidningen.

Västerås ligger just nu på en tiondeplats i tabellen efter 31 spelade matcher. Nästa möte blir under onsdagskvällen då Västervik IK står för motståndet hemma i ABB Arena Nord.

