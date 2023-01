New Jersey Devils vann med 5-3 över Carolina. Det efter ett mål och en assist av Jesper Boqvist – som inte hade gjort mål på 19 matcher.

Jesper Boqvist har inte fått det att lossna offensivt den här säsongen. Innan nattens mach stod han noterad för fyra poäng på 34 matcher, och hade 19 raka matcher utan att ha gjort mål.

Men ett mål och en assist i Devils viktiga 5-3-seger över Carolina ändrade på det.

Centern från Hedemora stod också för en riktigt grann aktion när måltorkan bröts. Med en så kallad give and go på vänsterflanken med Dawson Mercer fick svensken fri lejd mot målet. Och det skedde inga misstag. I hög fart tog han sig in framför målvakten och med ett par snabba handleder hittade han luckan mellan benen.

– Det har varit en kamp. Du måste hitta vägar att göra mål. I dag var det att skjuta lågt, det var verkligen najs, säger Jesper Boqvist till NHL.com. efter att ha brutit måltorkan.

Målet innebar 3-3 i matchen och gav New Jersey möjligheten att sticka iväg med matchen i den tredje perioden. Något man också gjorde och vann med 5-3. Det efter ombytta roller där Dawson Mercergjorde 4-3, på assist av just Jesper Boqvist.

Målskyttar:

Carolina: Jesperi Kotkaniemi, Max Pacioretty, Sebastian Aho.

New Jersey: Jonas Siegenthaler, Dawson Mercer x2, Jesper Boqvist, Nico Hischier.