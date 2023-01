Shane Wright var lagkapten för Kanadas lag som precis vann JVM-guld.

Men han återvänder inte till NHL-klubben Seattle Kraken utan i stället omplaceras jättetalangen till Kingston Frontenacs i juniorligan OHL.

– Han har en ljus NHL-karriär med Kraken framför sig, säger general managern Ron Francis.

Under natten ledde Shane Wright det kanadensiska landslaget till JVM-guld då han gjorde ett av målen i finalen mot Tjeckien. Wright var även lagkapten och fick lyfta trofén först av alla.

Den här säsongen har nyblivne 19-åringen spelat hos NHL-laget Seattle Kraken men nu meddelar klubben att jättetalangen inte kommer att fortsätta i NHL den här säsongen.

I stället omplaceras Shane Wright till den kanadensiska juniorligan OHL där han rättigheter ägs av Kingston Frontenacs.

– Vi är väldigt stolta över Shanes prestationer på JVM då han som lagkapten ledde Kanada till guldet. Han har en ljus NHL-karriär med Kraken framför sig och kommer nu få möjligheten att leda sitt juniorlag då de kämpar för en plats i Memorial Cup. Vi ser fram att se honom utvecklas resten av säsongen, säger general managern Ron Francis till klubbens hemsida.

The #SeaKraken have reassigned F Shane Wright to the Kingston Frontenacs (OHL) pic.twitter.com/kP20R4Qntk

Enligt TSN:s insider Chris Johnston så förväntas dock Shane Wrights OHL-rättigheter trejdas till en annan klubb där han kommer att spela resten av den här säsongen. Förhoppningen hos Seattle ska vara att Wright kan komma till ett topplag som kämpar om att bli mästare.

The #SeaKraken have sent Shane Wright back to OHL Kingston. The expectation is he'll be traded to another OHL team for the remainder of the season.