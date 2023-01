Björklöven kör över Djurgården – 5-0 efter första perioden

Björklöven kör över Djurgården i toppmötet.

“Löven” tog ledningen med 4-0 redan efter drygt tio minuters spel – och Djurgården bytte då målvakt och satte in 17-årige Teodor Munther i mål.

Under fredagskvällen väntade en het drabbning i HockeyAllsvenskan mellan topplagen Björklöven och Djurgården.

Men jämnt blev det inte i den första perioden.

Björklöven kom ut och dominerade direkt från nedsläpp:

– Det är så man vill börja varje match. Det var en väldigt bra start av oss och vi spelade precis som vi vill. Puckarna kommer inte gå in på det sättet hela tiden men i kväll gör de det, säger Schilkey till C More.

Islossning för Björklöven 🔥 Schilkey skickar in 4-0 🤯 pic.twitter.com/fAgyivRB3r — C More Hockey (@cmorehockey) January 6, 2023

Tränaren Johan Garpenlöv fick då nog och bytte målvakt. Matthew Galajda hade släppt in fyra mål på drygt tio minuter och fick då lämna kassen. In mellan stolparna kom i stället 17-årige Teodor Munther som därmed fick göra seniordebut.

Djurgården fick dock inte stopp på blödningen utan i stället kunde Oliver Johansson skjuta 5-0 (!!) till Björklöven i slutet av den första perioden.

– Snacka om en drömperiod rent mål- och spelmässigt för Björklöven, säger C More-experten Harald Lückner.

“Underkänt på alla punkter”

Vad som förväntades bli ett hett toppmöte hade alltså förvandlats till en överkörning.

– Det går att konstatera att Björklöven gör det vansinnigt bra men jag ställer mig också frågande till vad detta Djurgården kliver ut med för karisma, karaktär och attityd. Det är såklart på alla punkter underkänt, säger experten Fredrik Söderström i C More och fortsätter:

– Djurgården ser väldigt håglösa ut. Det har varit passivt, slakt och slarvigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva Djurgården just nu.

Matchen pågår!

