Joe Cannata dras med en underkroppsskada, samtidigt som juniormålvakten Algot Persson är sjuk. Då väljer Oskarshamn att stärka upp målvaktssidan genom att dubbelregistrera Västerviks målvakt Emil Kruse.

Via sin hemsida meddelar Oskarshamn att man förstärker klubbens målvaktssida genom att dubbelregistrera Emil Kruse från den hockeyallsvenska jumbon Västervik.

Kruse kommer att ansluta till laget med omedelbar verkan och kommer att finnas med i Oskarshamns lag till kvällens match mot Skellefteå, då Joe Cannata dras med en underkroppsskada samtidigt som juniormålvakten Algot Persson är sjuk.

Har spelat SHL-hockey i Rögle och Brynäs

I och med att Kruse är dubbelregistrerad kan han spela för både Oskarshamn och Västervik under den resterande delen av säsongen.

Kruse har tidigare spelat SHL-hockey med Rögle och Brynäs och var under säsongen 2020/21 dubbelregistrerad hos Färjestad under slutskedet av säsongen. Inför den här säsongen återvände burväktaren till Västervik efter en säsong i danska Herning och har under säsongen noterats för en räddningsprocent på 89,4 procent på 15 spelade matcher.

