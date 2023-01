Stormen i Örebro och runt Rodrigo Abols fortsätter.

I C More påstod klubbdirektören Mikael Johansson att klubben presenterat ett nytt avtal. Något Abols nu förnekar.

– Jag har aldrig sett ett kontraktsförslag på bordet, säger kaptenen till SvenskaFans.

De senaste dagarna har gjort att stormen i Örebro har blåst upp till nya proportioner. Huvudtränaren Niklas Eriksson är redan klar för att lämna efter säsongen och kaptenen Rodrigo Abols kommer dessutom då att gå till Rögle.

Ābols har tidigare uttryckt sin besvikelse över det hela och menade att det kändes fel att lämna.

– Samtidigt får man ha förståelse för att klubben vill gå vidare och få till förändringar, sade han till SvenskaFans.

Sedan dess har denna situation och efterspelet blivit en het potatis som kastats fram och tillbaka mellan klubben och Abols.

Inför gårdagens match mot Färjestad handlade mycket om just det ämnet och klubbdirektören Mikael Johansson fick chansen att uttala sig. Då slog han tillbaka mot Abols och menade att det, till skillnad från vad kaptenen sagt, visst har legat ett konkret bud på bordet.

– Jag har fått information från Bengtzén. Vi står bakom det beslutet som har fattats. De får en spelarbudget och de väljer att inte haka på det som skedde kring Rodrigo. sade Johansson i C More.

Johansson menar att det till slut handlade om att Örebro inte valde att matcha Abols lön.

Men den heta potatis har inte kastats klart.

“Blir ord mot ord”

Dagen efter förlusten, där Abols även var en av målskyttarna, väljer han att slå tillbaka igen.

– Jag har aldrig sett ett kontraktsförslag på bordet. Så är det, säger Abols till SvenskaFans efter matchen och fortsätter:

– Jag har pratat med min agent och förmedlat den informationen som jag fått av dem, det är självklart inte något som jag har hittat på. Men det är en ful situation och detta var absolut inte så som jag hoppades att min tid i Örebro skulle sluta och jag vill inte skapa några fienden på något sätt. Jag har haft fem bra år här så nu hoppas jag att vi kan gå vidare och avsluta säsongen starkt.

Efter gårdagens match hyllade C Mores studio sättet som Abols uppträdde under matchen och menade att han inte verkade särskilt påverkad i sitt spel, av det hela.

– Det har varit känslosamt, men jag har kommit till insikt i det. Jag kan inte sitta och vara upprörd och ingen är större än laget. Jag måste acceptera det, jag gick bara ut och sa min del av storyn. Sedan blir ord mot ord, men jag vill inte skapa några fientligheter. Jag kände att jag hade ett bra stöd från lagkamraterna. Sedan är det svårt att stänga ned sociala medier helt, men många fans har också givit en bra support till mig. Men det blir som en ful skilsmässa, säger Abols till SvenskaFans.

