Ett större namn finns nu tillgängligt för samtliga NHL-klubbar. Jakub Vrána, den tjeckiske snabbskrinnaren, sätts upp på waivers av Detroit Red Wings.

Jakub Vrana (DET) has been placed on waivers.