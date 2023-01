På nyårsafton sköt Fredrik Olofsson sitt första mål i NHL-karriären. Bara timmar senare valde Dallas Stars att skicka ned svensken till farmarlaget Texas Stars.

Fredrik Olofsson avslutade 2022 med att göra karriärens första NHL-mål i sin blott tredje NHL-match. 2023 får dock den tidigare MoDo- och Oskarshamnsforwarden finna sig i att inleda i farmarlaget Texas Stars.

Under gårdagskvällen meddelade Dallas Stars att man valt att skicka den svenske 26-åringen till AHL-klubben.

Nätade på nyårsafton

Olofsson kallades upp till Dallas i mellandagarna och NHL-debuterade under natten till onsdag, förra veckan, i bortamötet med Nashville Predators. Efter att ha gått poänglös från sina två första NHL-framträdanden noterades fjolårets SHL-succé för NHL-karriärens första mål i matchen mot San Jose Sharks på nyårsafton. Detta efter att han styrt in veteranen Joe Pavelskis passning till vad som skulle bli det matchvinnande målet i Stars 5–2-seger.

– Deras försvar var sömnigt och det var bara att styra in den. Hatten av till honom (Pavelski), det är en passning han gör i sömnen. För mig var det bara att gå in i det tuffa området och lägga in den, sade Olofsson till NHL.com.

I AHL har Olofsson noterats för tolv poäng (4+8) på 28 matcher med Texas denna säsong.

We have loaned Fredrik Olofsson to @TexasStars. pic.twitter.com/8RxpEwB2hO — Dallas Stars (@DallasStars) January 1, 2023

