Filip Forsberg och Erik Karlsson gjorde båda stor succé under mellandagarna.

Nu prisas de svenska stjärnorna av NHL som den bästa och näst bästa spelaren under den gångna veckan.

Inga spelare har varit bättre i NHL än Filip Forsberg och Erik Karlsson under mellandagarna.

När NHL under måndagen presenterar veckans tre stjärnor från matcherna som spelades mellan 26 december och 1 januari så prisas Forsberg och Karlsson som de två bästa.

Filip Forsberg utses till veckans bästa spelare efter att ha gjort fem mål och sju poäng på tre matcher. Totalt har han gjort 32 poäng på 35 matcher den här säsongen.

Filip Forsberg (@PredsNHL), Erik Karlsson (@SanJoseSharks) and Antti Raanta (@Canes) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Jan. 1.#NHLStats: https://t.co/a8MLyI4gMB pic.twitter.com/TXFG3vGHM4