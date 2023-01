Nu vet Fredrik Olofsson hur det känns att göra mål i NHL också. När Dallas Stars besegrade San Jose Sharks med 5–2 på nyårsafton sköt den tidigare IK Oskarshamns-centern sitt första mål i ligan. Och blev matchvinnare.

– Det var bara att lägga in den, säger han om målet som kom efter en perfekt framspelning av Joe Pavelski.

Succén med IK Oskarshamn i SHL i fjol tog Fredrik Olofsson hela vägen till ett NHL-kontrakt med Dallas Stars. De första månaderna i Nordamerika har 26-åringen tillbringat med farmarlaget Texas Stars i AHL, men efter att ha kallats upp av Dallas efter juluppehållet har hann spelat tre NHL-matcher med laget.

Och i natt kom första målet.

Olofsson satte det matchvinnande 3–2-målet när San Jose Sharks besegrades med 5–2 på hemmais. Det var halvvägs in i mittenronden som han bröt dödläget genom att styra in Joe Pavelskis perfekta passning vid bortre stolpen.

– Jag var i mittzonen och av någon anledning tog instinkten över och jag tänkte att jag skulle gå på bortre stolpen. Lyckligtvis tänkte han (Pavelski) på samma sätt. Han bara väntade, väntade och väntade. Deras försvar var sömnigt och det var bara att styra in den. Hatten av till honom (Pavelski), det är en passning han gör i sömnen. För mig var det bara att gå in i det tuffa området och lägga in den, säger Fredrik Olofsson till NHL.com.

Pavelski, tidigare lagkapten för just San Jose Sharks, var segerorganisatör med ett mål och två assist mot sin forna klubb. 38 år gammal går amerikanen mot en ny fin säsong och har noterats för 37 poäng på 38 matcher så här långt.

Erik Karlsson hade en assist för San Jose och förlängde därmed sin poängsvit till tolv matcher. Under december månad lämnade han bara isen poänglös vid ett enda tillfälle. Han har nu 51 poäng (13+38) på 38 matcher.

Oskar Lindblom kom med i målprotokollet med sitt tredje mål för säsongen för San Jose.

Dallas – San Jose 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Dallas: Joe Pavelski (12), Jason Robertson (25), Fredrik Olofsson (1), Roope Hintz (19), Esa Lindell (4).

San Jose: Alexander Barabanov (5), Oskar Lindblom (3).

