Connor McDavid dominerade återigen när Edmonton Oilers vann med 7-2 över Seattle Kraken.

Superstjärnan gjorde fem poäng i matchen och har nu passerat 70 poäng på endast 37 matcher – den snabbaste noteringen sedan 1995/96.

Det är en historiskt bra säsong av Connor McDavid så här långt.

Superstjärnan har varit fullkomligt dominant under hösten och vintern och fortsatte på inslagen väg under nattens match mellan Edmonton Oilers och Seattle Kraken.

Edmonton vann matchen med 7-2 och McDavid låg bakom det mesta då han gjorde ett mål själv samt passade fram till ytterligare fyra mål. Han gjorde alltså fem poäng i matchen och det är åttonde gången i sin karriär som han gör fem poäng i en och samma match.

– Jag jobbar alltid på mitt spel och försöker hela tiden bli bättre. Vissa kvällar går det bra, andra kvällar gör det inte det. Det är så det är i den här ligan. Jag försöker bara hjälpa mitt lag att vinna, det är ju vad jag får betalt för, säger McDavid själv.

I och med poängen har McDavid nu gjort 32 mål och 72 poäng på endast 37 matcher. Han är därmed snabbast att passera 70 poäng sedan säsongen 1995/96. Då var det Jaromír Jágr och Mario Lemieux som både gjorde 70 poäng supersnabbt. För Jágr krävdes det endast 34 matcher att nå 70 poäng medan Lemuiex bara behövde 25 matcher.

