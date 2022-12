TV: Superstjärnornas kamp: "Världens två bästa målvakter"

Andrej Vasiljevskij och Igor Sjestjorkin drabbades samman under natten. Och självfallet blev det målsnålt. Där den förstnämnde drog det längsta strået när Tampa besegrade Rangers med 2-1 efter straffar.

– Självklart var målvaktsspelet… två världsklassmålvakter, säger New Yorks Gerard Gallant efter matchen.

Tampa Bay visade sig vara snäppet starkare och besegrade New York Rangers med 2-1 efter straffar.

Det mycket tack vare Andrej Vasiljevskij, som motade 45 skott – och släppte bara in ett. Men han mötte också sin like. För i det andra målet stod landsmannen Igor Sjestjorkin, och han ville inte vara sämre. Efter full tid hade han motat 39 skott – och släppt in ett.

Zibanejad målskytt

Matchen ville inte avgöras när de två stjärnmålvakterna spelade som de gjorde. Och matchen gick därför till ett straffavgörande.

– Självklart var målvaktsspelet… två världsklassmålvakter. Världens två bästa målvakter förmodligen. De var “outstanding”. Det var en bra hockeymatch med många bra chanser. Tufft att förlora så där i en straffläggning, men jag tycker att vi spelade bra, säger Gerard Gallant till NHL.com.

Målskyttar i matchen var Mika Zibanejad för Rangers, och Brayden Point för Lightning. Den avgörande straffen stod Alex Killorn för.