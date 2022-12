Ian Blomquist och Marcus Brännman får ursäkta – den här turneringen tillhör Carl Lindbom.

Det är inte mer än rätt att Magnus Hävelid går all in på den glödhete burväktaren under dessa JVM-veckor, menar Rasmus Kågström.

Tidigare har legendarer som Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist fått förbundskaptenens oförtrutna förtroende i JVM, då de vaktade kassen i samtliga matcher för Juniorkronorna 1979 (Lindbergh), 2001 och 2002 (Lundqvist).

Av allt att döma kommer Carl Lindbom att få sålla in sig i det rätt exklusiva sällskap av svenska målvakter som stått samtliga matcher i en turneringen. Skulle någon av de andra målvakterna (Ian Blomquist och Marcus Brännman) ha fått speltid i den här turneringen (förmodligen Blomquist, i så fall) så skulle det ha varit mot Österrike eller Tyskland, men i och med att Djurgårdstalangen även stod dessa matcher verkar det inte finnas några planer på att låta Lindbom släppa den svenske målvaktsspaden ur sitt grepp.

Efter två raka nollor fick Lindbom, med all rätt, förnyat förtroende i kvällens toppmöte med Tjeckien och stod återigen för en stark insats. Förvisso fick han se sin över 140 minuter långa nolla spräckas tidigt i den andra perioden, men hade det inte varit för Lindboms målvaktsspel hade den svenska nollan varit spräckt långt tidigare än i den andra perioden. Djurgårdsmålvakten fick även vittja nätet i den tredje perioden, men hade det inte varit för en sylvass sidledsförflyttning i förlängningen hade Juniorkronorna förlorat kvällens match mot Tjeckien och precis som i matchen mot Tyskland så var det Lindboms målvaktsspel som säkrade segern.

En optimal matchvinnarmålvakt

För en målvaktsnörd som jag själv så är det njutbart att följa Linboms rörliga målvaktsspel och närmast sömlösa skridskoåkning. Allt han gör ser så fullt naturligt ut, något som grundar sig i hans teknik, skridskoåkning och vassa spelsinne.

Han kan även bidra med en desperationsräddning här och där, vilket gör honom till en optimal matchvinnarmålvakt som bara kommer att bli viktigare ju längre turneringen går. Sedan skadar det väl inte heller att han har rätt läckra skydd, också?

Jag lånar Viaplay-experten Erik Granqvists ord för att beskriva Carl Lindboms målvaktsspel: Han är en fröjd att titta på.

Carl Lindbom. Foto: Bildbyrån

Hävelid har inte samma lyx

På nyårsnatten kan Sverige säkra gruppsegern i den avslutande gruppspelsmatchen mot Kanada och jag skulle vara beredd att satsa rätt mycket på att Lindbom kommer att stå även den matchen. Därefter inleds, som bekant, slutspelet och då finns det ingen vits med att ”lufta” någon av de andra målvakterna.

Magnus Hävelid har inte den lyx som hans föregångare Tomas Montén hade förra vintern och i somras då han mönstrade två målvakter i Jesper Wallstedt och Calle Clang, där bägge målvakterna med enkelhet hade kunnat vara förstemålvakt i vilka andra landslag som helst under dessa turneringar.

Den enda orsaken till att någon av Blomquist eller Brännman ska få någon istid alls denna turnering skulle vara om Lindbom drabbades av en skada. Det är väl också det som är faran med att gå så hårt på en målvakt i en turnering, att man i ett ögonblick kan stå med en målvakt som inte är inne i matchtempot, men jag tror att Hävelid är beredd att ta den risken. Till skillnad från seriespelet hemma i Sverige är JVM en sprint snarare än ett maratonlopp och då är det inte mer än rätt att satsa allt på ett kort och gå all in på en glödhet Lindbom.

På nyårsnatten krävs, mest troligt, två poäng för att Sverige ska vinna gruppen före Kanada.

En tuff utmaning – men långt ifrån omöjligt med Carl Lindbom i målet.

