Jakub Vrana har inte gjort någon match ännu sedan han återvände från NHL:s assistansprogram. Nu skickas han till AHL för att varva upp inför återkomsten.

Det var i oktober som NHL meddelade att Jakub Vrana skrivits in i ligans assistansprogram. Programmet finns till för att hjälpa spelare med bland annat missbruk och psykisk ohälsa.

För en och en halv vecka sedan skrevs Vrana ur assistansprogrammet och återvände till Detroit, men Red Wings-stjärnan har ännu inte spelat någon match.

Nu närmar sig den tjeckiske forwarden sig en återkomst. Enligt The Athletics Red Wings-reporter Max Bultman kommer Vrana att skickas ned till AHL för ett tre matcher långt “conditioning loan” med farmarlaget Grand Rapids Griffins.

