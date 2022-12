Djurgården är bäst i Stockholm – igen.

Detta efter att man besegrat AIK med 5–2 inför en kokande publik i Globen under tisdagskvällen.

– Det är riktig derbykänsla, säger målskytten Olle Liss till C More.

I början av november vann Djurgården det första Stockholmsderbyt sedan 2014 med 5–4 efter att forwardstalangen Liam Öhgren avgjorde i förläningen. Under tisdagen möttes laget för andra gången den här säsongen – och även den här gången var det Djurgården som drog det längsta strået.

Inför en kokande publik i Globen lyckades topplaget besegra AIK med 5–2.

– Det är riktig derbykänsla. Det är inget skönspel från något av lagen. Det är stundtals som vi får till vårt eget spel, annars är det nerver, studsande puckar och tillfälligheter, säger målskytten Olle Liss till C More.

Backen förlängde sviten

Djurgården gick till den första periodvilan med en uddamålsledning efter att både Kevin Karlsson och Marcus Krüger överlistat Claes Endre i AIK-målet under öppningsakten, medan Zion Nybeck sköt AIK:s enda mål i första perioden.

För Kevin Karlsson innebar målet att han förlängde sin målsvit till tre raka matcher.

– Jag har haft lite flyt på sistone. Sedan har jag väl tagit skotten som jag inte tagit innan. Det var väldigt skönt. Jävligt kul att få göra målet härinne (i Globen), säger Karlsson till C More.

Bibehåller andraplatsen

Tidigt i mittperioden rakade Daniel Muzito-Bagenda in kvitteringspucken bakom Matthew Galajda, men innan den andra perioden var över hade Djurgården återtagit ledningen efter ett stenhårt handledsskott signerat Wiktor Nilsson.

– Det var riktigt skönt. Den satt bra, sade Nilsson till C More.

Olle Liss utökade sedan ledningen till 4–2 tidigt i den tredje perioden och därefter kunde AIK inte svara i matchen som Djurgården till slut vann med 5–2 efter att Daniel Brodin spikat slutresultatet.

– Vi stänger ned dem totalt i den tredje perioden. Det får vi ta med oss, säger Liss.

Segern innebär att Djurgården bibehåller sin andraplats i den allsvenska tabellen, medan AIK alltjämt slåss i bottenskiktet av tabellen med endast tre poäng ned till Tingsryd på kvalplats.

Djurgården – AIK 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Djurgården: Kevin Karlsson, Marcus Krüger, Wiktor Nilsson, Olle Liss, Daniel Brodin.

AIK: Zion Nybeck, Daniel Muzito-Bagenda.

