Marek Hrivíks annorlunda december fortsätter.

Leksandsstjärnan klev återigen av isen under en match.

– Han ska väl undersökas, säger Björn Hellkvist till C More

Kvällens möte med Timrå blev återigen en märklig match för Marek Hrivík. Leksandsstjärnan, som först var borta från och med 29 november, spelade 8 december mot Luleå, men klev av i den matchen. I dag blev det ett liknande utfall.

Den slovakiska centern hade missat Leksands två senaste möten och var återigen tillbaka i laget, men kanske var det återigen för tidigt för 31-åringen.

Efter den första perioden klev Hrivik av isen igen.

– Han gick av efter första och ska väl undersökas, säger Leksandstränaren Björn Hellkvist till C More, som inte heller visste om skadan var densamma som tidigare, eller om det var någon ny.

Matchen slutade med en 1–2-förlust för Leksand, efter att Timrå vänt från ett tidigt underläge.

Hrivik har gjort tolv poäng på sina 16 framträdanden i SHL denna säsong.

