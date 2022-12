Juniorkronorna får en drömstart på JVM i Kanada.

Sverige stod för en rejäl målfest och vinner premiären mot Österrike med hela 11-0.

– Det är klasskillnad på isen, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

Efter två raka förluster i träningsmatcherna klev Juniorkronorna in i JVM under annandagskvällen då Österrike stod för motståndet i premiärmatchen.

Sverige fick då en perfekt start på mästerskapet genom att vinna tvåsiffrigt med hela 11-0.

Det var lite av en trevande start på matchen men Juniorkronorna tog över matchbilden mer och mer ju längre den första perioden led. Till slut kom även utdelningen för Sverige.

Efter en lite oturlig situation där en österrikare blev skadad så kunde Sverige ställa om Isak Rosén sköt då på egen hand in 1-0.

– Det är en österrikisk spelare som är mycket långsam av isen så det blir en tydlig tre mot två-situation. Rosén sätter den otagbart i bortre stolpen, snyggt. Bra för Sverige och rätt spelare också som gör mål, säger SVT:s expert Mikael Renberg.

🇸🇪 @trekronorse strikes first and scores against 🇦🇹 @hockeyaustria #WorldJuniors pic.twitter.com/yPidcMGDse

Sverige satte sedan också 2-0 innan periodens slut då samme Isak Rosén sköt ett skott som målvakten räddade men returen studsade ut till Filip Bystedt som sköt in pucken i ett öppet mål.

– Vi kommer ut ganska hårt, lite fram och tillbaka första fem minuterna men vi gör det bättre och bättre. Vi står upp för varandra och visar att vi ska jobba tillsammans. Vi måste fortsätta, skotten var 17-3 så vi ska fortsätta bomba deras målis så ska vi sätta några till, säger Rosén själv till SVT efter första perioden.

Och sätta några till, det gjorde verkligen Sverige. Isak Rosén klev fram återigen och satte 3-0 endast 48 sekunder in i andra perioden med ett perfekt skott i krysset och då briserade dammen. Juniorkronorna tog över matchen helt och hållet och bara kom i våg efter våg där målen trillade in.

Second goal of the game for Sabres prospect Isak Rosén. He also has an assist for Sweden.



pic.twitter.com/cn9EUatp4r