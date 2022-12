Brynäs fritfall fortsätter.

Gävlelaget krossades med 2–6 i bottenmötet mot Oskarshamn.

– Vi är inte med alls, säger Johan Larsson till C More.

Annandagen bjöd på ett rejält ångestmöte i botten av SHL-tabellen. Oskarshamn kom från två förluster där man inte lyckats hitta nät en enda gång. För Brynäs har det varit ett frittfall ner i tabellen under slutet av november och december.

Då föll man ytterligare.

Oskarshamn körde över Brynäs med hela 6–2 och klev därmed om Brynäs i tabellen. Mikko Manners mannar är därmed nu fast på en tolfteplats, endast två poäng över HV71 på kvalplats.

Brynäs släppte endast in två mål under de två första perioderna, men trots det var det rejält besvikna miner i bortalägret.

– Vi slarvar alldeles för mycket. Absolut för dåligt, vi är inte med alls, så det är tur vi ligger under med bara 1–0, sade Johan Larsson till C More efter första perioden.

"Kan bara bli bättre"

Tredje perioden bjöd på betydligt fler mål. Brynäs lyckades näta vid två tillfällen, ett av debuterande Jacob Blomqvist, men endast efter att Oskarshamn utökat till 4–0. Två sena mål fastslog sedan 6–2.

– Det här var absolut inte den start man ville ha. Oavsett var det otroligt kul att vara tillbaka i Brynäströjan, nu kan det bara bli bättre härifrån, säger Jacob Blomqvist till C More som gjorde sin första match i Brynäs efter sin återkomst.

Även nyförvärvet Kevin Roy debuterade i förlusten, medan Johannes Kinnvall, Oscar Birgersson, Simon Bertilsson, Anders Lindbäck samtliga saknades.

