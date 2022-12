Han har varit med ända sedan tiden i U16-landslaget. Nu ska Victor Stjernborg kröna sin juniorkarriär genom att, som lagkapten, föra Sverige till ett JVM-guld - och ta revansch för bronset i somras.

– Om inte annat hungrar jag ännu mer efter ett guld. När man misslyckats en gång vill man det ska sitta nästa gång, säger han till hockeysverige.se.

ARLANDA (Hockeysverige.se)



Den 26:e december inleds Junior-VM. För svensk del handlar det om match mot Österrike. Kapten för svenska laget är Victor Stjernborg, som till vardags spelar i Växjö.

Redan säsongen 2018/19 fick han dra på sig landslagströjan för första gången.

– Minns jag inte fel så var vi i Finland. Mitt ute på ”vischan” någonstans där det var tre meter snö, säger JVM-kaptenen med ett skratt och fortsätter:

– Jag kommer faktiskt ihåg mycket från den turneringen eftersom det var speciellt och jag spelade i landslaget första gången. Många bra minnen. Det känns personligt när man får höra nationalsången och jag blir stolt varje gång jag står där på blålinjen. Det är inget man blir van vid utan det är lika speciellt varje gång.



I sin första landslagsturnering utmärkte sig på flera sätt. Bland annat genom att dra på sig 81 utvisningsminuter på nio matcher.

– Det är faktiskt ett rekord. Kan man inte vinna poängligan så får man vinna något annat för att få sitt namn att synas. Tvåan låg på 45 minuter under tio matcher medan jag hade 81 på nio matcher.

– Det var två slagsmål och sedan fick jag för en spearing mot Finland i sista matchen. Jag har sett på den videon tiotusen gånger efteråt. Deras spelare åker förbi vårt bås och då slår jag till honom lite på stjärten med klubban. Då kommer domaren och ger mig ett matchstraff.

– Jag kommer ihåg hur sur jag var över det, men vi lyckades vinna matchen ändå och det var viktigare.

“Har speciella band”

Många från det gänget är fortfarande med i landslaget och vissa av dom åker med till Junior-VM, hur tajta har ni varit under åren?

– Det är en speciell grupp vi haft. Många har varit med länge och man har speciella band till dom spelarna. Det har blivit som att vi spelat tillsammans i samma klubblag.

– Även om vi inte träffat varandra så ofta har man följt varje spelares karriär och framgångar på ett lite annorlunda sätt i och med att man inte varit närvarande hela tiden.



Blir det en klubblagskänsla?

–Ja, det skulle jag säga. När vi samlas och kommer ihop som grupp… Klart att det alltid kommer in några nya utifrån. Speciellt då vi blandat 03:or och 04:or.

– Dom jag har spelat mycket med har jag bra koll på och jag känner mig trygg med dom. Det gäller att hitta det i dom nya formationerna också.



Om du till exempel möter Simon Robertsson i en match, blir det lite extra surr mellan er då?

– Under uppvärmningarna kan det bli att man åker förbi och skjuter några puckar på varandra, försöker reta upp varandra lite och så vidare. Efter periodens slut kanske man åker förbi och hånar den andra lite.

Stjernborg och Robertsson. Foto: Bildbyrån.

Du är inte den som lägger fingrarna emellan då du spelar, har du hamnat i fajt med någon av Juniorlandslagskompisarna?

– Nej, faktiskt inte. Jag har klarat mig undan det och aldrig ”brunnit av” på någon av dom.

– Klart att vi, när dom andra fyra i mitt lag fajtats, letat upp varandra och sedan stått bredvid, men jag har aldrig blivit arg eller sur på någon av dom.



Vem av spelarna i JVM-laget är det som hörs mest i omklädningsrummet?

– Jag skulle säga att Elias Pettersson hörs ganska mycket. Det är mycket bus. Han kan spruta vatten och lite sådant så det gäller att vara med hela tiden.

“Minne jag kommer ta med mig”

– Det är nog Victor Sjöholm – Han gillar svensk hiphop…– Ja, men jag skulle inte säga att det är någon speciell musik som jag gillar. Jag gillar lite allt möjligt så även den musiken funkar för mig.

Victor Stjernborg var även med i den senaste Junior-VM turneringen där Sverige slutade på bronsplats.

– Det var en otroligt rolig turnering. Oftast när man åker i väg på landslagsturneringar är man borta en, en och en halv vecka. Att få vara i väg så länge med ett lag är speciellt.

– Vi lyckades vinna sista matchen, bronsmatchen, och det är ett minne jag kommer ta med mig långt in i karriären.



Hur viktigt är det att just få vinna sista matchen i en turnering även om det ”bara” betydde brons?

– Just då var det väldigt skönt samtidigt som det var surt dagen innan då vi hade förlorat en semifinal och sedan skulle vi gå ut och spela en match dagen efter.

– Att snabbt komma tillbaka även om det var skit dagen innan, släppa det och ta nya tag… Det är en kort turnering och förlorar man en match gäller det att snabbt släppa den och gå vidare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Ska vinna alla matcher - inklusive den sista”

Det här är också en viktig erfarenhet Växjö-forwarden tar med sig in den här turneringen.

– Det tror jag absolut. Om inte annat hungrar jag ännu mer efter ett guld. När man misslyckats en gång vill man att det ska sitta nästa gång.



Hur ser du på din roll i det här laget?

– Jag tror att jag kommer få en stor roll i ledarskap, driva gruppen och den biten. Samtidigt som jag ser mig själv som en tvåvägsspelare med många bra defensiva egenskaper. Det är också vad jag ska försöka bidra med i denna turnering.

Inför JVM - “Vill utmana de där drakarna”

– En intressant grupp med bra egenskaper på många olika plan. Många härliga människor som jag tror kommer bli tajta väldigt fort.– Många av oss var i Tjeckien tillsammans, men det var även flera där som jag träffade för första gången. Det känns att jag känt dom betydligt längre än en vecka. Det märks redan nu att vi är en tajt grupp.– Jag tror man kan ha höga förväntningar på oss. Vi ska försöka leva upp till dom. Alla har sina roller och kravbild. Att göra sitt bästa och spela så bra som möjligt. I slutändan handlar det om att vinna matcher. Vi ska vinna alla matcher inklusive den sista. Det är dit vi siktar, avslutar Victor Stjernborg.

