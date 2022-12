Edmonton Oilers mot Dallas Stars.

Connor McDavid och Leon Draisaitl mot Jason Robertson.

Då stod Mattias Janmark för tre poäng och stal showen i stjärnkampen.

Det var upplagt för superstjärnornas kamp när Dallas Stars, anförda av Jason Robertson, tog emot Edmonton OIlers med Connor McDavid och Leon Draisaitl i spetsen.

Oilers lyckades hålla Robertson mållös i matchen, trots att Stars-stjärnan bombarderade Stuart Skinner med sex skott på mål, medan både McDavid och Draisaitl lämnade nattens match med en poäng vardera.

I stället var det Oilers svenske center Mattias Janmark som stal showen i nattens stjärnmöte.

Detta efter att Jamark noterats för två mål och en assist när Oilers besegrade Stars med 6–3. Först såg svenskcentern till att kvittera matchen till 1–1 i den första perioden innan han spelade fram Ryan Nugent-Hopkins till dennes 3–2-mål i den andra perioden.

Innan matchen var över hade Janmark även satt spiken i kistan med sitt 6–3-mål för Oilers. Janmark dubblade därmed säsongens poängskörd från tre till sex poäng och utsågs till matchens första stjärna i sin gamla hemmaarena i Dallas.

– Jag tror jag har gjort alla mina poäng den här säsongen mot mina tidigare lag. Det tar fram det där lilla extra i dig, säger Janmark till TSN.

Dallas Stars – Edmonton Oilers 3–6 (1–1, 2–2, 0–3)

Dallas: Roope Hintz (14), Wyatt Johnston (9), Tyler Seguin (7).

Edmonton: Mattias Janmark 2 (3), Zach Hyman (15), Ryan Nugent-Hopkins (18), Warren Foegele (4), Connor McDavid (29).

Joel Eriksson Ek stod för ett av Minnesotas mål när laget bortabesegrade Anaheim Ducks med 4–1 under den tidiga torsdagsmorgonen, svensk tid. Målet kom i den tredje perioden och innebar lagets 3–1-mål i numerärt överläge. Värmlänningen har nu producerat elva mål och totalt 26 poäng på 32 matcher den här säsongen.

25-åringens lillebror Olle Eriksson Ek fanns med på bänken för Anaheim, men fick inte hoppa in mellan hemmalagets stolpar. Bröderna hann emellertid att träffas för en bild inför nedsläpp.

