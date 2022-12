JVM och en lång skadelista har öppnat för nya förmågor i Djurgården.

För hockeysverige.se berättar nu det hyllade lånet från HockeyEttan, Fredrik Schlyter, hur han på kort tid gått från att spela i division två till att leva sin dröm.

– Det visar att man ändå gör något bra där ute, säger 21-åringen.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgårds-kvintetten Carl Lindbom, Calle Odelius, Noah Östlund, Liam Öhgren och Jonathan Lekkerimäki förbereder sig i detta nu för ett JVM borta i Kanada. Trots att man som förening är mycket nöjda över att vara representerade i det ärofyllda mästerskapet har det hela kommit lite olägligt för Stockholmsklubben.

Skadelistan har varit lång och besvärlig, vilket inte bara tvingat sportchefen K-G Stoppel till att lyfta upp juniorer inifrån verksamheten, utan även utifrån.

Samtidigt som HockeyEttan har tagit ett uppehåll inför AllEttan har Djurgårdens klippande och klistrande i truppen gett nya förmågor från serien att visat framfötterna i HockeyAllsvenskan.

Tyresö/Hanviken-trion Fredrik Schlyter, Edvin Hammarlund och Joel Thulin har klivit in i Djurgårdstruppen och gjort tre, respektive två och två matcher.

Foto: Bildbyrån. Fredrik Schlyter i matchen mot Kristianstad.

För hockeysverige.se berättar nu den nyss fyllda 21-åringen Fredrik Schlyter om de dagar som inneburit att en stor dröm gått i uppfyllelse.

– Det har varit en barndomsdröm. Jag är uppväxt Djurgårdare, så det har varit helt otroligt att få chansen att spela, säger Schlyter med ett stort leende efter strafförlusten mot Kristianstad under måndagen.

Har du haft familjen här på någon match?

– Det har jag faktiskt. Redan första hemmamatchen här så fick jag hit nästan hela familjen. Sen kom brorsan hem från USA i förrgår, så jag fick hit honom idag, så det är otroligt kul, säger Schlyter och fortsätter:

– De är sjukt stolta. Det har ju varit farsans dröm sedan han var liten också, så de är otroligt stolta.

Oväntade födelsedagspresenten: “Själv suttit där”

För bara ett par år sedan gjorde Fredrik sina första insatser i Nackas A-lag i division 2. Sedan dess har det gått fort uppåt. Via et lån till HockeyEttan har den unga centern slagit igenom i Tyresö/Hanviken och blivit ett av lagets främsta poängspelare.

Trodde du att en allsvensk debut var så här nära när du spelade med Nacka?

– Nej, det har varit en dröm. Man hade väl i bakhuvudet att någon gång ska jag få chansen. Det har man jobbat för, men att det skulle gå så här snabbt, det har varit otroligt kul.

Vad är det som känns mest overkligt?

– Att glida ut här inför all publik. Jag har själv suttit där. Att få gå ut och spela för alla på Hovet, det har varit helt otroligt.

Måndagens match på Hovet mot Kristianstad var Schlyters tredje framträdande i Djurgårdströjan. Det första kom mot Vita Hästen 13 december. Dagen efter 21-årsdagen.

– Det var måndagen den 12:e jag fick reda på det. Min födelsedag. Vi hade träning i Hanviken, efteråt fick jag reda på att jag skulle träna med Djurgården onsdag och torsdag. Sen ringde sportchefen och väckte mig halv åtta på morgonen på tisdagen och sa att jag skulle spela mot Vita Hästen. Då var det bara att hoppa upp och köra. Det var första kontakten jag hade med dem.

Hann du förbereda dig mentalt?

– Knappt. Det var bara att försöka hantera nervositeten. Det kanske var bra att jag fick beskedet så tänker jag. Jag hann inte bli så nervös.

Foto: Bildbyrån, Johan Garpenlöv har imponerats av Hockeyettan-killarna.

Schlyter har tillsammans med sina lagkamrater från Hanviken fått en hel del beröm för hur de har kommit in i laget - och dessutom en hel del förtroende. I måndagens match med Kristianstad tog han plats i tredjekedjan tillsammans med ingen mindre än Daniel Brodin och Fredrik Forsberg.

– Det märks att det har varit mycket skador. Det har varit många juniorer och sen har vi från Hanviken kommit in, men kollar man bara på de matcher vi har gjort så känns det verkligen som att vi har spelat som ett lag och gjort allt för att ta tre poäng.

Efter matchen uttryckte den relativt nytillsatte huvudtränaren Johan Garpenlöv hur imponerad han var av Schlyter och hans lagkamrater från Tyresö/Hanviken.

– De har bidragit med det man förväntar sig, att de inte kommer hit och är blyga och har stora ögon, utan kommer in och tar för sig. Det tycker jag att de har gjort på ett jättebra sätt, både på träningarna och matcher där de har varit med.

säger Johan Garpenlöv på presskonferensen.

Stort förtroende från klubben

Det stora förtroende som tidigare förbundskaptenen för Tre Kronor visat för Schlyter har inte lett till någon poäng. Däremot har det blivit betydligt mer speltid än väntat i fem-mot-fem, och även i powerplay. Mot Kristianstad klev han även in på isen på övertiden i spel fyra-mot-fyra på i ett viktigt skede av mötet.

– Jag har fått mycket speltid. Mer än jag trodde att jag skulle få. Det har varit väldigt skönt att komma in i matcherna på rätt sätt. Det har varit otroligt kul att få chansen att gå ut där och bara göra vad jag kan varje byte.

Hur stor skillnad är det på spelet i ettan och allsvenskan?

– Jag tycker ändå att det är ganska stor skillnad. Farten känner jag att både jag och polarna från Hanviken klarar av, men det är mer att man inte får något gratis. Du behöver jobba stenhårt för att få ett läge. Det är väl det som är den största skillnaden, skulle jag säga.

Fredrik berättar att det självklart har hjälpt en del att få ha med sig två av sina lagkamrater på äventyret, men att alla har varit schyssta och fått honom att känna sig som en del av gruppen och gjort att han kunnat visa upp sitt spel. .

– Det är svårt att säga nu om man klarar av den här nivån, men jag känner ändå när man spelar det enkla spelet och gör det hårda jobbet som vi har gjort, så tycker jag att vi klarar av det bra.

Vad behöver du förbättra i ditt spel för att klara av det fullt ut?

– Jag känner väl själv att jag behöver bli lite större och starkare så att jag kan få lite mer tid, skydda pucken och ta rätt beslut i rätt lägen.

Kan bli kvar: “Vi får se”

Djurgården går nu in i ett juluppehåll där klubben hoppas att flera av de skadedrabbade spelare kommer att vara tillbaka innan dubbelmötena mot AIK i mellandagarna. I en skadeuppdatering under onsdagen meddelar man att Ludvig Rensfeldt, Emil Berglund, John Norman och Linus Klasen samtliga kan vara tillbaka till dess.

För Fredrik kommer detta som lite av ett tråkigt besked då det kan sätta stopp för en fortsättningen på barndomsdrömmen. Men, läser man mellan raderna verkar en fortsättning i Stockholmklubben och en fast övergång inte vara särskilt långt bort för åtminstone en av killarna från Tyresö/Hanviken.

– Det får vi se, säger Garpenlöv med ett leende på presskonferensen om vad som händer härnäst.

– Det är klart att jag någon gång vill spela här på full tid. Det har som sagt varit en dröm sedan barndomen. Men det är hårt jobb så krävs. Vi får se vad som händer, säger Schlyter och fortsätter:

– Vi ska träna nu onsdag, torsdag, sedan får vi se helt enkelt. De har tagit det dag för dag hela tiden. Jag antar att det beror mycket på skadorna.

Den 28 december inleder Tyresö/Hanviken AllEttan Norra för att försöka tampas med topplagen i HockeyEttan, men får Schlyter välja är det trots allt en fortsättning intill stjärnorna i Djurgården som är det föredragna alternativtet.

– Det är klart att man känner med killarna där borta. Vi har en otrolig lagsammanhållning, så det är svårt att säga, men skulle Djurgården vilja så är det klart jag säger ja.

Hyllats av ledare och lagkamrater

En av de stora stjärnor som Fredrik fått ta plats bredvid i omklädningsrummet är 38-årige VM-guldvinnaren Nicklas Danielsson, som även han nyligen klev in i laget.

– De har kommit in jättebra (spelarna från Hanviken). Det är inte så lätt. De har gjort det jättebra, alla grabbar som kommit upp. De kommer in och kör och gnuggar på, säger Danielsson till hockeysverige.se efter Kristianstad-matchen.

Tycker du att de klarar sig på den här nivån.?

– Det tycker jag absolut att de gör. Jag är imponerad av dem. De kör och gnuggar varje dag. De har varit bra i matcherna också, så det är kul att se.

Foto: Bildbyrån. Nicklas Danielsson i Djurgården.

Schlyter berättar att han har försökt att inte tänka för mycket på de lovord han har fått under sin korta tid i klubben, även om det är svårt.

– Jag har försökt fokusera på det jag kan göra ute på isen, men sen är det såklart jättekul att få komplimanger från spelare och ledare. Det visar att man ändå gör något bra där ute.

Vändpunkten i Nordamerika: “Ett stort steg”

Hela Fredriks resa har som sagt gått snabbt. Från till division två till HockeyAllsvenskan är steget stort, men enligt den Nacka-fostrade centern är det ett steg som delvis underlättades tack vare ett äventyr i Nordamerika.

– Det var en otrolig erfarenhet, även fast jag inte var där så länge. Jag lärde känna många människor och det var ett stort steg för mig som bott i Stockholm hela livet. Att åka över till USA och lära mig att ta hand om mig själv och få det att fungera med hockeyn.

Sejouren i Danbury Jr. Hat Tricks kom i inledningen av förra säsongen och blev även det som medförde en höjning i Fredriks poängutdelning. Från fyra på 13 i Sollentuna klev han in i Hanviken och har denna säsong snittat över en poäng per match (19 på 18).

Var det ett skifte för dig, hockeymässigt?

– Det var väldigt annorlunda hockey där borta i USA och på något sätt så tror jag att jag lärde mig vad jag är bra på och vad jag kan ta med mig från det och ta ut på matcherna här i Sverige.

Du har tagit lite av en annan väg än de yngre spelarna som är i Djurgården har gjort, hur känner du att det har varit för dig?

– Jag skulle väl bara säga att jag är sjukt stolt. Att man kan ta en annan väg och visa för andra att den behöver inte vara spikrak, den här vägen. Med hårt jobb kan man komma till många bra ställen.

TV: "Blir ofta väldigt publikfriande matcher"

Matchrapporter: Straffar avgjorde när Kristianstad vann mot Djurgården Djurgården vände underläge till seger Liam Öhgren det stora utropstecknet när Djurgården slog Vita Hästen Djurgården vann enkelt hemma mot Östersunds IK Hanviken kvalklart efter seger mot Segeltorp