I dag har han rollen som klubbdirektör.

1995 var det den avgörande rollen som SM-final-målskytt för HV71.

– Det händer att det kommer på tal, säger Johan Lindbom.

Idag är Johan Lindbom klubbdirektör i HV71, men det var även han som satte kassen som betydde att HV71 säsongen 1994/95 vann sitt första SM-guld. Här berättar huvudpersonen själv om den resan.

När var du i gamla Rosenlundshallen första gången?

– Vi låg inte så ofta i deras serie som ungdomslag. Det godaste minnet jag har är, jag vågar inte säga vilken årgång det var, då vi spelade DM och vann. Vi hade några starka år med spelare födda 1969, 1970 och 1971.

– Vi slog Troja ena året, HV71 andra och gick vidare till SM med lilla Alvesta, vilket var strakt av oss.

När Johan Lindboms namn kommer på tal hos HV71-nostalgiker är ofta hans avgörande mot Brynäs i SM-finalen 1995 ett naturligt samtalsämne. Ett HV71 som var nära att missa slutspel gick hela vägen och vann guld.

Drygt 15 minuter in i sudden death i avgörande matchen drog Johan Lindbom till med ett slagskott strax innan för blå som smet in bakom Lars Karlsson i Brynäs mål.

– Det händer att det kommer på tal, säger Johan Lindbom med ett leende och fortsätter:

– Det jag minns bäst är egentligen allting runt om, hela apparaten, eftersom det var så stort i Jönköping. Vi var underdogs från början och jag fattade nog inte att det var så många som kikade på finalen. Vad jag förstår tog många sympati för den lilla, vilket var vi.

– Jag har hört många som minns vad dom gjorde den dagen och att stan här stod stilla. Det lär ha varit helt tyst och man hörde bara skriken från balkongerna.

– Helheten, men självklart minns jag också allt som var runt matcherna. Jag var i en bubbla när jag väl är där och när du spelar funderar du inte så mycket. Det är mer så här efteråt då jag fått distans till det. På något vis var det starten på HV71:s framgångar.

Vad tror du det här guldet betydde för HV71 som förening?

– Man var ganska tydlig säsongen innan, att HV71 hade varit i elitserien länge, men aldrig pratat om att vinna. Året innan gick HV71 lite bet trots att man gjort en storsatsning, så till den säsongen vi vann var man lite luttrad och ingen som räknade med någonting.

– Det blev nog ändå starten för HV71:s framgångar som senare kom med ekonomi och så vidare. Klart att även hallen bidrog till det, att man var först med att ha den i egen drift och lyfta omsättningen på det viset.

“Vi hade egentligen alla ingredienser”

Bland spelare som var med talas det om det väldigt speciella grupp HV71 hade säsongen 1994/95.

– På något sätt fick vi ihop det, men det var också mycket stolpe in. Vi åkte upp för att spela mot Djurgården (kvartsfinal) och var uträknade, men vi vann ganska komfortabelt ändå. Sådant gjorde att det svetsades ihop.

– Tittar vi bakåt hade vi den perfekta mixen. Erfarenhet kryddat med (Esa) Keskinen och dom här, men också lite ungdomligt med (Johan) Davidsson och så vidare. Vi hade egentligen alla ingredienser för att göra det bra. Sedan handlar det om tillfälligheter. "Bosse" Ahl stod på huvudet. Det var (Peter) Åslin som var tilltänkt förstamålvakt. Åslin skadade sig lite. Bosse kom in och vann ett SM-guld. Det var, som sagt var, mycket som gick stolpe in.

Med tanke på hur det här laget byggdes, är det något du tagit med dig in i ditt ledarskap?

– Ja, men det är svårare nu och mycket flyktigare. Det går inte att jämföra med trotjänare som varit i klubben jättelänge, Stefan Örnskog, Fredrik Stillman, Stefan Falk kom hit i ung ålder liksom “Pelle” Gustafsson. Bosse Ahl är från orten… Det var otroligt många, men så fungerar det inte idag, avslutar Johan Lindbom.

