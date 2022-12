Elmer Söderblom flyttas upp till Detroit Red Wings

Det blev två matcher i AHL för Elmer Söderblom.

Nu kallas han upp till Detroit Red Wings igen efter skada på lagkaptenen Dylan Larkin.

Förra veckan meddelade Detroit att Elmer Söderblom skickas ner till AHL för att matchas igång efter att ha återvänt från skada.

Det blev två matcher i farmarlaget Grand Rapids Griffins för Söderblom – men nu är han tillbaka i NHL igen.

Söderblom kallas nämligen tillbaka upp till Detroit och är redo för NHL-spel. Han förväntas då täcka för lagkaptenen Dylan Larkin som dras med skadekänning och inte spelar i nattens match mot Minnesota.

UPDATE: The #RedWings today recalled left wing Elmer Soderblom from the AHL’s Grand Rapids Griffins and placed defenseman Olli Maatta on injured reserve retroactive to Dec. 6.



📰 » https://t.co/ODGiMVkxJy pic.twitter.com/E6BZUMjOAR