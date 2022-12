Chris Tanev stod under natten för en otäck skottäckning. I nattens möte mellan Montréal och Calgary fick veteranbacken pucken i huvudet, och kunde inte ta sig upp för egen maskin.

– När han stannar nere, då blir du orolig, säger Calgarys Jacob Markström till NHL.com.

Det var i den andra perioden vid ställningen 1-0 i mötet mellan Calgary Flames och Montréal Canadiens som Chris Tanev gick ner på knä för att täcka ett skott.

Men skottet från Nick Suzuki tog väldigt olyckligt. På bilderna är det tydligt att pucken träffar rakt i huvudet på 33-åringen som inte kunde ta sig upp själv.

– Tanev är en tuff kille, han stannar inte nere ofta. Så när han stannar nere, då blir du orolig. Jag har inte pratat med honom efteråt men jag hoppas att han är okej, säger Jacob Markström till NHL.com.

Efter händelsen var det en ångerfull Nick Suzuki.

– Det känns inte bra och jag försöker nå honom. Det blev ingen ren träff när pucken lämnade klubban. Jag försöker inte att gå i huvudhöjd men det är olyckligt, säger stjärnan efter händelsen.

Senare under natten kom beskedet från Calgary Flames att backen Chris Tanev under omständigheterna mår bra och att han kan ansluta sig till laget igen.

#Flames Injury Update For Chris Tanev: Following a visit to local hospital, all tests have shown negative and he has been cleared to travel with the team back to Calgary. He will be reevaluated tomorrow.