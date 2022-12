New Jersey Devils har varit ligans kanske bästa lag under hösten. Inför matchen mot New York Rangers hade man elva raka vinster på bortaplan – men det blev ingen tolfte. Rangers vann med 4-3 efter övertid.

– Det finns ingen tid för att få panik, säger Devilsstjärnan Nico Hischier.

New York Rangers startade matchen mot seriesuveränen New Jersey Devils på ett minst sagt tveksamt sätt.

Redan efter fem minuter låg man under med 2-0, efter mål av Nico Hischier och Dawson Mercer, och då såg möjligheterna till poäng mörka ut.

Men man repade sig och visade att man kan dansa även med toppen av ligan. Chris Kreider gjorde 2-1 i slutet av den första perioden för att ge lite hopp.

– Det är en rivalmatch. Det är tajt och jämnt ända in i slutet. Vi måste omgruppera oss och i morgon är det en ny match. Det är vad vi måste fokusera på nu, säger Nico Hischier till NHL.com efter förlusten.

Vände och vann

I den andra perioden kom Rangers tillbaka på riktigt, även om det var Jack Hughes som började med att göra 3-1. Mål av Vincent Trocheck och Kaapo Kakko gjorde att ställningen blev 3-3.

– Det känns alltid bra att få sådana här comebacks där vi visar vår sanna karaktär. Vi måste bara fortsätta. Ibland är det svårt att vara positiv men vi hade en tre matcher lång vinstsvit. Det var som “vi kan ta oss tillbaka in i det här”, säger Filip Chytil.

Den tredje perioden blev mållös och matchen gick därför till förlängning vid ställningen 3-3. Där spelade Artemij Panarin fram just FIlip Chytil till det avgörande målet och Madison Square Garden förvandlades till ett enda glädjerus.

– Du kunde se känslorna hos killarna på isen, glädje och alla ramlade i en hög. Du ser inte alltid det efter ett mål men när du lyckas komma tillbaka från 3-1 får du publiken med dig och momentumet svänger. Det blir som en energikick, säger Adam Fox.

Vinsten innebär då att New York Rangers har fyra raka segrar samtidigt som Devils fina bortasvit stannar på elva raka segrar. Om tabellen nu står sig, vilket inte är särskilt sannolikt, drabbas de båda lagen samman i förstarundan av slutspelet.