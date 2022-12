Västerås har målvaktskris då Ian Blomquist har lämnat för JVM medan Johan Gustafsson har en skadekänning.

Det gör att laget har plockat in David Otter från Surahammar och Jonas Eneroth från Köping som korttidslösningar.

– De skulle kunna gå in och göra ett fullgott jobb om det skulle behövas, säger sportchefen Patrik Zetterberg till VLT.

Västerås är en målvakt kort eftersom Ian Blomquist har lämnat laget då han ska spela JVM för Sverige de kommande veckorna.

Därmed har VIK endast en ordinarie målvakt kvar, Johan Gustafsson. Han har dock en skadekänning vilket gör att han är tveksam till spel under veckan.

– Matchen mot Almtuna (onsdag) blir nog tuff för honom att spela, om jag ska vara helt ärlig, säger sportchefen Patrik Zetterberg till Vestmanlands Läns Tidning.

Ville låna från SHL

Västerås har då försökt lösa ett korttidslån från SHL, precis som Djurgården då de har lånat in Jesper Myrenberg från Linköping för att ersätta Carl Lindbom som ska spela JVM. När Västerås försökte få loss en SHL-målvakt fick de dock ett nej i sista stund.

– Absolut. Jag har också haft dialog med ett flertal SHL-klubbar för att se hur situationen ser ut hos dem. Jag hade en grej klar med en klubb, men tyvärr fick jag under måndagen reda på att den målvakten hade en skadekänning, som gjorde att han inte kunde komma loss, säger Patrik Zetterberg.

“De ser jättefina ut”

De har då i stället plockat in två målvakter från Hockeyettan som kan bli korttidslösningar. David Otter från Surahammar och Jonas Eneroth från Köping var med på Västerås träning under tisdagen. De båda målvakterna kan då få bilda målvaktspar i Västerås match mot Almtuna under morgondagen.

– Ja, det är klart att en SHL-målvakt håller hög klass. Sen tycker jag båda de här två division 1-målvakterna vi har på plats i träning ser jättefina ut. De skulle kunna gå in och göra ett fullgott jobb om det skulle behövas. Det blir många matcher efter juluppehållet fram till att Ian Blomquist är tillbaka i januari. Det är en situation som vi behöver lösa.

24-årige Otter har gjort 59 matcher i Hockeyettan och tidigare i sin karriär tillhört Leksand men utan få göra någon seniormatch för klubben. 25-årige Eneroth har Almtuna som moderklubb men har aldrig fått göra någon match i HockeyAllsvenskan under sin karriär, i stället har det blivit 125 matcher i Hockeyettan.

