För ett par år sedan var Mackenzie Blackwood förstemålvakt i New Jersey Devils.

Men nu har han konkurrerats ut av Vitek Vanecek samt varit borta med en skada – då skickar Devils ner Blackwood till AHL för att matchas igång igen.

New Jersey Devils har varit ett av NHL:s allra bästa lag den här säsongen och har fått en stabilitet med Vitek Vanecek mellan stolparna då tjecken har klivit fram och storspelat för Devils.

Vaneceks genombrott har dock gjort att tidigare förstemålvakten Mackenzie Blackwood har fått se sig utkonkurrerad under säsongens första fjärdedel. Blackwood har även saknats i drygt en månads tid på grund av en knäskada. Den 22-årige schweizaren Akira Schmid har då gjort ett bra jobb då han kallats upp för att ersätta Blackwood.

Nu meddelar New Jersey därför att den 26-årige kanadensaren flyttas ner till farmarlaget Utica Comets för att matchas igång igen efter skadan. Han förväntas vara i AHL åtminstone fram till julhelgen.

#NEWS: We have assigned G Mackenzie Blackwood to Utica (AHL) on a conditioning loan. pic.twitter.com/yGlWx09nj9