En av Juniorkronornas huvudkonkurrrenter, Kanada, har nu släppt sin trupp till JVM. Och den innehåller två supertalanger inför vårens NHL-draft. Här är hela truppen.

Supertalangerna Connor Bedard och Adam Fantilli får chansen när Kanada tar ut sin trupp till JVM. Duon spås gå etta och tvåa i NHL-draften i vår. Bedard gör mål och assist i nästan varje match han spelar i OHL samtidigt som Fantilli dominerar i collegeligan NCAA mot betydligt äldre spelare.

Den 22 man stora truppen består endast av NHL-draftade spelare, förutom de två 05:orna och målvakten Thomas Milic.

Den som sticker ut och kommer vara lagets stora stjärna är givetvis Shane Wright, som var en supertalang i yngre åldrar och gick som nummer fyra i draften i juni. Det blir det första JVM:et för centern. Även backen Kevin Korchinski, född 2004 och draftad som nummer sju av Chicago Blackhawks, sticker ut.

Här är hela truppen.

