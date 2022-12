Frölunda vidare till CHL-semifinal efter stor dramatik – slår ut Skellefteå

Det blev stor dramatik i CHL-kvartsfinalen mellan Skellefteå och Frölunda – men till slut kunde Ryan Lasch avgöra för Frölunda i straffläggningen och skjuta laget vidare till semifinal.

Nu väntar Luleå i ett dubbelmöte för att avgöra vilka som gör till CHL-final.

När lagen möttes i Västerbotten förra veckan så skaffade sig Skellefteå en marginell ledning inför kvällens returmöte då de vann med 1-0 efter att Linus Söderström hållit nollan.

Under tisdagskvällen avgjordes det sedan vilket lag som skulle gå vidare till CHL-semifinal och det blev då stor dramatik. Det krävdes straffläggning för att skilja lagen åt men till slut kunde Frölunda avgöra för att gå vidare med 4-3 totalt i dubbelmötet.

Det var mållöst i den första perioden men sedan hettade matchen till ordentligt i den andra perioden – efter tre mål i powerplay.

Frölundas stjärnback Andreas Borgman klev fram och smällde dit 1-0 till göteborgarna men Skellefteå fick sedan chansen i PP-spel och då satte Andreas Wingerli 1-1. Wingerli hade därmed gjort både målen för Skellefteå i kvartsfinalen då han även blev målskytt i den första matchen.

🚨! EVEN GAME !@skelleftea_aik find the back of the net to tie the game up!🔥💪



