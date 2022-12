Conny Strömberg gör comeback inom ishockeyn.

Profilen är klar som ny huvudtränare för Vännäs i Hockeyettan.

– Det ska bli väldigt intressant med Conny på bänken med de meriter han har som spelare, säger general manager Johan Örnberg på klubbens hemsida.

Conny Strömberg spelade i 26 olika klubbar under sin spelarkarriär där han bland annat spelat SHL-hockey med Örebro men avslutade sin aktiva karriär 2020.

Nu är den stora profilen klar för en comeback inom ishockeyn – den här gången som tränare.

Hockeyettan-klubben Vännäs HC presenterar nämligen Conny Strömberg som ny huvudtränare.

– Jag ser fram emot att se hur Conny kommer sätta sin prägel på laget. Vi har fått bra referenser på honom och haft en givande dialog om hur vi vill spela för att nå framgång och min övertygelse är att han kommer utveckla gruppen till nya nivåer. Det ska bli väldigt intressant med Conny på bänken med de meriter han har som spelare men även den utbildning har hunnit bygga på som tränare, säger Vännäs general manager Johan Örnberg på klubbens hemsida.

“Känns som en perfect match”

47-årige Strömberg har tidigare tränarerfarenhet då han hoppade in som assisterande tränare för Surahammar i Hockeyettan 2021.

– Det känns jättebra att vi får in Conny i det här läget. Vi har skapat en defensiv grund att stå på där alla spelare stämplar in och jobbar hårt för varandra, nu när vi behöver lösgöra vår offensiva potential så känns det som en perfect match att Conny kommer in med sitt detaljöga där han kan ge oss tydliga offensiva riktlinjer. Vårt powerplay har också stor förbättringspotential och där kan Conny med sin bakgrund såklart bidra med väldigt mycket, säger Vännäs sportchef Jonas Norman.

Conny Strömberg har totalt gjort 72 SHL-matcher, 304 matcher i HockeyAllsvenskan och 74 matcher i Hockeyettan under sin spelarkarriär där han även tillbringade flera år utomlands. Han blev poängkung i HockeyAllsvenskan två säsonger, var med och spelade upp Örebro i SHL samt var med och tog upp Västerås tillbaka till HockeyAllsvenskan. Han har även blivit både slovensk och brittisk mästare.

