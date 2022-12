Vita Hästen placerar nu två till spelare på frånvarolistan inför morgondagens match mot Djurgården. Tanner MacMaster dras med sjukdom och Marcus Eriksson har ådragit en skada.

– Det ser inte så bra ut där. Vi får avvakta från läkarhåll, säger tränaren Anders Olsson till Folkbladet.

Ett skadedrabbat Vita Hästen placerar nu ytterligare två spelare på frånvarolistan enligt Folkbladet. Den kanadensiske centern Tanner MacMaster syntes inte på isen under måndagsträningen då han dras med sjukdomsbesvär och kommer därmed inte till spel under morgondagen när Vita Hästen ställs mot Djurgården på bortaplan.

Inte heller kommer stjärnforwarden Marcus Eriksson finnas med i truppen under morgondagen. Detta då forwarden skadades under måndagenträningen och fick utgå. Denna gång är det inte på grund av den tidigare knäskada Eriksson dragits med, utan tränaren Anders Olsson konstaterar att det nu rör sig kring en överkroppsskada.

– Det ser inte så bra ut där. Vi får avvakta från läkarhåll, säger tränaren till tidningen.

“En härlig utmaning”

Tuffa besked för Norrköpingsklubben, som redan har hål i truppen på grund av tidigare skador. Men det hindrar inte Olsson från att se glaset som halvfullt.

– Det är en härlig utmaning. Det är så man måste se på det, säger han.

Både Eriksson och MacMaster har varit viktiga poänggörare för Norrköpingsklubben under säsongen. Eriksson snittar nu en poäng per match, då han denna säsong noterats för 20 poäng (5+15) under sina 20 inledande matcher, medan MacMaster har producerat 12 poäng (6+6) under 22 matcher.

