Förra veckan togs han ut till Sveriges JVM-trupp. Den här skriver han på ett nytt kontrakt med HV71. Det ser helt enkelt ut att bli en bra decembermånad för Victor Sjöholm.

– Var aldrig någon tvekan om att förlänga med HV71, säger 19-åringen på klubbens hemsida.

Under de senaste säsongerna har Victor Sjöholm fasats in i HV71. Först genom lån till hockeyettan, sen spel i hockeyallsvenskan i fjol. Den här säsongen har han tagit steget in i SHL på riktigt och även bidragit med en del poäng.

Förra veckan belönades han med en uttagning till Sveriges JVM-trupp. I dag kommer nästa belöning.

HV71 meddelar att den 19-årige backen har skrivit på ett nytt avtal som gäller i två år framöver.

– Det känns hur bra som helst och var aldrig någon tvekan om att förlänga med HV71. Jag är född och uppvuxen i Jönköping så HV71 betyder mycket för mig och jag ser fram emot de kommande två åren i föreningen, säger Victor Sjöholm på klubbens hemsida.

Den här säsongen har Sjöholm gjort 17 matcher och sex poäng (2+4).

– Victor är en modern back som både har fysiken och utvecklat sitt spel med puck. En framtidsback som alltid spelar med ett stort hjärta för märket på bröstet och kommer att bli nyttig för oss även i framtiden, säger sportchefen Kent Norberg.

