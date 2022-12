Felix Lidgren var med och spelade upp Östersund till Hockeyallsvenskan i våras. Nu lånar den allsvenska nykomlingen in forwarden i veckans matcher.

Via sitt Twitterkonto meddelar Östersund att Felix Lidgren kommer att lånas in från Hockeyettan-klubben HC Dalen under veckans matcher mot Tingsryd (onsdag) och Kristianstad (fredag).

Den 24-årige forwarden fanns med i det Östersundslag som i våras tog klivet upp till Hockeyallsvenskan efter en dramatisk kvalserie. Lidgren noterades för 21 poäng (10+11) på 45 matcher i Hockeyettan samt ytterligare fem poäng (2+3) på de tolv slutspels- och kvalmatcher klubben spelade under våren.

Efter avancemanget lämnade Lidgren klubben för spel i Hockeyettan med HC Dalen. Där har forwarden producerat tio poäng (5+5) på 18 matcher den här säsongen.

Östersund har tidigare lånat in en annan kvalhjälte i form av Linus Lundström från Visby/Roma. 31-åringen spelade fyra matcher med klubben under sin lånesejour där han bland annat blev målskytt i matchen mot Västerås i slutet av november.

ÖIK lånar Felix Lidgren! 🔥



Ännu en kvalhjälte från förra säsongen anländer nu på lån då forwarden Felix Lidgren lånas från HC Dalen under den här veckan, Felix spelar alltså redan på onsdag!



Varmt välkommen tillbaka Felix! 💚💛 pic.twitter.com/z6tieJjDAC — Östersunds IK (@OstersundsIK) December 12, 2022

Sportanalytikern: Så mycket är NHL-klubbarna värda

Matchrapporter: Djurgården vann enkelt hemma mot Östersunds IK Dalen klar seriesegrare efter seger Emil Forslund och Bobbo Petersson målskyttar när Östersunds IK vände mot Djurgården Dalen segrare borta mot Köping Alex Ek tvåmålsskytt för Dalen i segern mot Mariestad