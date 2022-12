Pappa Al MacInnis spelade 1 416 matcher i NHL och är invald i Hockey Hall of Fame.

Dottern, Lauren MacInnis är nu klar för en flytt till Frölunda i NDHL.

– Pappa och resten av familjen kommer säkert till Göteborg och tittar på mig, säger 24-åringen på klubbens hemsida.

En av NHL:s största legender Al MacInnis har nu en anledning till att resa till Sverige och Göteborg.

Dottern Lauren MacInnis är nu nämligen klar för en flytt till Frölundas damlag i NDHL. Detta meddelar klubben på sin hemsida.

– Pappa och resten av familjen kommer säkert till Göteborg och tittar på mig. Min bror (Ryan) spelar ju i Tyskland (Adler Mannheim) så dom har dubbla anledningar att resa hit, säger Lauren MacInnis.

Efter fem år inom collegehockeyn i USA inledde MacInnis denna säsong i Österrike, men kommer ni kliva in i ett dominant Frölunda som rusar upp mot SDHL.

– Jag vet att Frölunda vill upp i SDHL och jag vill bidra på den resan, förklarar MacInnis.

16 matcher – 5 insläppta

Anledningen till att Göteborgsklubben väljer att plocka in 24-åriga MacInnis är skadeproblem på backsidan, menar sportchefen Kim Martin-Hasson.

– Det är en stabil defensiv back med offensiva kvaliteter, framförallt ett bra skott. Lauren kommer att ge oss stabilitet och trygghet under andra halvan av säsongen, säger Kim Martin-Hasson på klubbens hemsida.

Stabiliteten och tryggheten som MacInnis kommer in med är självklart en förstärkning. Frågan är om det faktiskt är något laget behöver. Laget har gått som tåget under första halvan av säsongen och har inte bara gjort 180 mål på 16 matcher utan man har även endast släppt in fem enstaka bakom sig.

