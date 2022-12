Dallas Stars vann mot Detroit Red Wings med 3-2 efter övertid. Stor hjälte blev Nils Lundkvist som klev fram och stänkte dit segermålet.

– Marchment gjorde ett bra förarbete och det var bara för mig att stöta in den, säger rookien.

Har Nils Lundkvist börjat hitta rätt efter trejden till Dallas, månne?

Den svenske rookien har nu gjort mål två matcher i följd och börjat ta mer och mer plats i Stars.

I natt stod han för det avgörande målet, när Dallas besegrade Detroit efter övertiden. I en två mot etta tillsammans med Mason Marchment lyckades Piteåsonen hitta nät och avsluta tillställningen.

– Jag gillar tre mot tre, det är kul. Det finns mer is, du kan åka mer skridskor och det brukar normalt sett bli fler målchanser. Just nu försöker alla bara behålla pucken, dock. Jag är glad att vi fick ett läge. Marchment gjorde ett bra förarbete och det var bara för mig att stöta in den, säger 22-åringen till NHL.com.

Nils Lundkvist har gjort tre mål och fem assist på 25 matcher under säsongen.

Matchens målskyttar:

Dallas Stars: Denis Gurianov, Jamie Benn och Nils Lundkvist.

Detroit Red Wings: Dylan Larkin och David Perron.

