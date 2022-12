Sjukdomsbesvär hindrade Johan Ivarsson från att delta under fredagens isträning, och högst sannolikt kommer Södertäljebacken även att missa morgondagens match mot Mora IK.

– Han är sjuk och är ett stort frågetecken, säger den assisterande tränaren Mattias Zackrisson till LT.

När Södertälje SK möter Mora IK under lördagen hemma i Scaniarinken kommer SSK få göra det utan backkuggen Johan Ivarsson i truppen. 27-åringen var frånvarande under fredagens träningspass och kommer med stor sannolikhet inte finnas med under lördagsmatchen heller.

– Han är sjuk och är ett stort frågetecken. Det är en jäkla bonus om han kan spela, vi är tveksamma till om han kommer kunna det, säger klubbens assisterande tränaren Mattias Zackrisson till Länstidningen Södertälje.

Inte heller tros amerikanen Patrick Newell komma till spel under morgondagen, då han är en klassisk “dag för dag”.

– Det är inte uteslutet att han spelar,, det är ju en ny dag. Kanske kan han spela. Men det är surt för honom, vi hoppas att han kommer tillbaka snart.

Linus Videll återvänder

Däremot rapporterar lokaltidningen att forwarden Linus Videll återvänder under lördagsmatchen mot Mora, efter att ha missat onsdagens match mot MoDo på grund av familjeskäl.

Ivarsson värvades till Södertäljeklubben inför säsongen efter representerat TPS i Liiga under de två senaste säsongerna. Denna säsong har den assisterande kaptenen noterats för nio poäng (3+6) under 24 matcher.

