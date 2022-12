När Djurgården och Östersund möttes under onsdagen vann ÖIK med 2-1.

Under fredagskvällen ställdes lagen mot varandra igen – och nu vann Djurgården med 6-1.

I onsdags möttes nykomlingen Östersund och Djurgården, som blev nedflyttade från SHL, för en match uppe i Jämtland. Då överraskade ÖIK igen genom att vinna med 2-1 efter att vänt underläge till seger i tredje perioden.

Under fredagen ställdes lagen mot varandra igen men den här gången på Hovet. Då fick Djurgården också sin revansch genom att vinna med 6-1.

Det blev en drömstart för DIF då lagkaptenen Marcus Krüger gjorde mål redan efter tolv sekunder, det snabbaste målet den här säsongen. Djurgården bara fortsatte ånga på och sätta press på Östersund och fixade då också 2-0 efter stark forecheck där Tim Söderlund spelade fram Wiktor Nilsson som sköt in pucken. I slutet av perioden kom även 3-0 då Olle Liss blev målskytt.

– Det var precis som vi ville, precis som vi ritat upp det, säger Krüger till C More om drömstarten med ett skratt innan han fortsätter:

– Det var en bra start, vi gör en del bra grejer och vi får lite utdelning också i fem-mot-fem vilket är skönt.

13 sekunder tog det för Djurgården att öppna målskyttet i matchen mot Östersund 👀 🔥 pic.twitter.com/xmamxRZcRj — C More Hockey (@cmorehockey) December 9, 2022

“Ser jävligt små ut”

I den andra perioden spelade visserligen Östersund lite bättre men i stället blev det 4-0. Fredrik Forsberg kom i ett fritt läge och satte då dit pucken för sitt första mål den här säsongen.

ÖIK reducerade sedan då Alexander Anderberg blev målskytt i powerplay men närmare kom inte nykomlingen.

– Vi kommer ut och ser jävligt små ut, rädda för att bli tacklade och vi backar av och går inte in i situationerna. Vi gör egentligen allting som vi inte ska göra, säger Anderberg till C More i periodpausen.

I den tredje perioden fick Djurgården återigen en drömstart. Cameron Schilling satte 5-1 efter tre minuters spel och sedan kom även 6-1 av juniorforwarden David Blomgren.

Djurgården kunde sedan kontrollera hem matchen och fick därmed stor revansch för 2-1-förlusten senast genom att vinna med hela 6-1. Sedan Johan Garpenlöv klev in som huvudtränare för Djurgården har laget nu tagit två vinster och en förlust.

Djurgården – Östersund 6–1 (3-0,1-1,2-0)

Djurgården: Marcus Krüger, Wiktor Nilsson, Olle Liss, Fredrik Forsberg, Cameron Schilling, David Blomgren.

Östersund: Alexander Anderberg.

TV: "Vi ska bygga en vinnande kultur i Malmö"

Matchrapporter: Emil Forslund och Bobbo Petersson målskyttar när Östersunds IK vände mot Djurgården David Blomgren och Mika Ounasvuori matchvinnare när Djurgården besegrade Tingsryd Stabil seger för SSK – höll nollan mot Östersunds IK Seger för Östersunds IK på hemmaplan mot Västerås Djurgården vann hemma mot Mora