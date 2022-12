Västerås kommer få ett nytt ansikte på tränarbänken. Detta då Robert Nordmark nu kliver in som assisterande tränare för VIK, vilket klubben meddelade på deras hemsida under morgonen.

Robert Nordmark blir Västerås senaste tillskott till ledarstaben, då han nu intar rollen som en av klubbens assisterande tränare.

– Robban är en passionerad hockeymänniska hela vägen ut, säger sportchefen Patrik Zetterberg på klubbens hemsida.

Under flera år har 60-åringen varit aktiv som talangscout, senast för Toronto Maple Leafs, men Nordmark har även tränarerfarenhet på meritlistan. Bland annat har han varit Almtunas huvudtränare under säsongen 2005/6.

Men nu är det med VIK som den assisterande tränaren kommer ägna sin tid. Kontraktet med den Hockeyallsvenska-klubben sträcker sig säsongen ut.

“Kommer finnas med till 110 procent”

Vidare berättar sportchefen att Nordmark inte kommer finnas med under lagets matcher denna vecka. Detta då det ännu återstår en del som behöver avslutas i hans befintliga tjänst. Däremot kommer ledarstabens nytillskott finnas med under veckans träningar, och under nästa vecka kommer Nordmark vara redo för att ingå tjänsten till fullo.

– Från och med nästa vecka kommer han finnas med till 110 procent på allting. Så det blir en lite “komma in vecka” här, konstaterar Zetterberg.

