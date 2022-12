Under ett strikt lönetak gäller det för NHL-klubbarna att maximera sina poäng per spenderad dollar. Nedan listas de tio mest och minst prisvärda kontrakten i NHL totalt – och vilka fem svenskar som kostar mest respektive minst per producerad poäng.

Svensken har ett av ligans mest prisvärda kontrakt.

Finländaren dyrast – kostar 3,4 miljoner dollar per poäng.

Kapet: 41 000 dollar per poäng.

Som mest prisvärda kontrakt räknas den lägsta kostnaden per producerad poäng under säsongen 2022/23 och som minst prisvärda kontrakt räknas den högsta kostnaden per producerad poäng under säsongen 2022/23.

På den totala listan över de mest prisvärda spelarna inkluderas inte spelare med så kallade entry level-kontrakt, då kontraktens värde är begränsade till en lönetaksträff på maximalt 950 000 dollar.

Spelarnas löneuppgifter är hämtade från CapFriendly.com. Statistiken gäller per den 5 december 2022.

NHL:s mest prisvärda kontrakt

10. Philipp Kurashev, 23, fw, Chicago Blackhawks

Lönetaksträff: 750 000 dollar.

Poäng: 11 poäng (3+8) på 24 matcher.

Kostnad per poäng: 68 181 dollar/poäng.

9. Zach Parise, 38, fw, New York Islanders

Lönetaksträff: 750 000 dollar.

Poäng: 12 poäng (8+4) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 62 500 dollar/poäng.

8. Michael Bunting, 27, fw, Toronto Maple Leafs

Lönetaksträff: 950 000 dollar.

Poäng: 16 poäng (4+12) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 59 375 dollar/poäng.

7. Adam Ruzicka, 23, fw, Calgary Flames

Lönetaksträff: 762 500 dollar.

Poäng: 13 poäng (6+7) på 14 matcher.

Kostnad per poäng: 58 653 dollar/poäng.

6. Fabian Zetterlund, 23, fw, New Jersey Devils

Lönetaksträff: 750 000 dollar.

Poäng: 13 poäng (5+8) på 20 matcher.

Kostnad per poäng: 57 692 dollar/poäng.

Fabian Zetterlund har ett av NHL:s mest prisvärda kontrakt | Foto: Bildbyrån

5. Troy Terry, 25, fw, Anaheim Ducks

Lönetaksträff: 1 450 000 dollar.

Poäng: 26 poäng (11+15) på 25 matcher.

Kostnad per poäng: 55 769 dollar/poäng.

4. Daniel Sprong, 25, fw, Seattle Kraken

Lönetaksträff: 750 000 dollar.

Poäng: 14 (5+9) på 17 matcher.

Kostnad per poäng: 53 571 dollar/poäng.

3. David Krejci, 36, fw, Boston Bruins

Lönetaksträff: 1 000 000 dollar.

Poäng: 19 poäng (8+11) på 20 matcher.

Kostnad per poäng: 52 631 dollar/poäng.

2. Gabriel Vilardi, 23, fw, Los Angeles Kigns

Lönetaksträff: 825 000 dollar.

Poäng: 19 (13+6) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 43 421 dollar/poäng.

1. Tage Thompson, 25, fw, Buffalo Sabres

Lönetaksträff: 1 400 000 dollar.

Poäng: 34 poäng (16+18) på 25 matcher.

Kostnad per poäng: 41 176 dollar/poäng.

Tage Thompson ger mest “bang for the buck” i NHL | Foto: Bildbyrån

NHL:s minst prisvärda kontrakt

Fotnot: Spelarna måste ha producerat minst en poäng och spelat hälften av lagets matcher för att komma med på listan.

10. Jevgenij Dadonov, 33, fw, Montéal Canadiens

Lönetaksträff: 5 000 000 dollar.

Poäng: 3 (2+1) på 20 matcher.

Kostnad per poäng: 1 666 666 dollar/poäng.

9. Joel Edmundson, 29, b, Montréal Canadiens

Lönetaksträff: 3 500 000 dollar.

Poäng: 1 (1+1) på 14 matcher.

Kostnad per poäng: 1 750 000 dollar/poäng.

8. Patric Hörnqvist, 35, fw, Florida Panthers

Lönetaksträff: 5 300 000 dollar.

Poäng: 3 (1+2) på 22 matcher.

Kostnad per poäng: 1 766 666 dollar/poäng.

“Bengan” tar plats på den mindre roliga listan | Foto: Bildbyrån

7. Niko Mikkola, 26, b, St. Louis Blues

Lönetaksträff: 1 900 000 dollar.

Poäng: 1 (0+1) på 23 matcher.

Kostnad per poäng: 1 900 000 dollar/poäng.

6. Jérémy Lauzon, 25, b, Nashville Predators

Lönetaksträff: 2 000 000 dollar.

Poäng: 1 (0+1) på 19 matcher.

Kostnad per poäng: 2 000 000 dollar/poäng.

5. Radim Simek, 30, b, San Jose Sharks

Lönetaksträff: 2 250 000 dollar.

Poäng: 1 (1+0) på 23 matcher.

Kostnad per poäng: 2 250 000 dollar/poäng.

4. T.J. Brodie, 32, b, Toronto Maple Leafs

Lönetaksträff: 5 000 000 dollar.

Poäng: 2 (0+2) på 15 matcher.

Kostnad per poäng: 2 500 000 dollar/poäng.

3. Ilja Ljubusjkin, 28, b, Buffalo Sabres

Lönetaksträff: 2 750 000 dollar.

Poäng: 1 (0+1) på 17 matcher.

Kostnad per poäng: 2 750 000 dollar/poäng.

2. Zack Kassian, 31, fw, Arizona Coyotes

Lönetaksträff: 3 200 000 dollar.

Poäng: 1 (1+0) på 12 matcher.

Kostnad per poäng: 3 200 000 dollar/poäng.

1. Joel Armia, 29, fw, Montréal Canadiens

Lönetaksträff: 3 400 000 dollar.

Poäng: 1 (0+1) på 13 matcher.

Kostnad per poäng: 3 400 000 dollar/poäng.

Joel Armia toppar listan - som en av tre Montréal-spelare | Foto: Bildbyrån

NHL:s mest prisvärda kontrakt (Sverige Edition)

5. Carl Grundström, 25, fw, Los Angeles Kings

Lönetaksträff: 1 300 000 dollar.

Poäng: 9 (6+3) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 144 444 dollar/poäng.

4. Rasmus Asplund, 25, fw, Buffalo Sabres

Lönetaksträff: 825 000 dollar.

Poäng: 6 (2+4) på 18 matcher.

Kostnad per poäng: 137 500 dollar/poäng.

3. Marcus Johansson, 32, fw, Washington Capitals

Lönetaksträff: 1 100 000 dollar.

Poäng: 12 (5+7) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 91 666 dollar/poäng.

“MoJo” är prisvärd | Foto: Bildbyrån

2. Erik Gustafsson, 30, b, Washington Capitals

Lönetaksträff: 800 000 dollar.

Poäng: 9 (0+9) på 26 matcher.

Kostnad per poäng: 88 888 dollar/poäng.

1. Fabian Zetterlund, 23, fw, New Jersey Devils

Lönetaksträff: 750 000 dollar.

Poäng: 13 poäng (5+8) på 20 matcher.

Kostnad per poäng: 57 692 dollar/poäng.

NHL:s minst prisvärda kontrakt (Sverige Edition)

Fotnot: Spelarna måste ha producerat minst en poäng och spelat hälften av lagets matcher för att komma med på listan.

5. John Klingberg, 30, b, Anaheim Ducks

Lönetaksträff: 7 000 000 dollar.

Poäng: 8 (1+7) på 20 matcher.

Kostnad per poäng: 875 000 dollar/poäng.

4. Jakob Silfverberg, 32, fw, Anaheim Ducks

Lönetaksträff: 5 250 000 dollar.

Poäng: 5 (4+1) på 25 matcher.

Kostnad per poäng: 1 050 000 dollar/poäng.

Jakob Silfverberg | Foto: Bildbyrån

3. Patrik Nemeth, 30, b, Arizona Coyotes

Lönetaksträff: 2 500 000 dollar.

Poäng: 2 (0+2) på 17 matcher.

Kostnad per poäng: 1 250 000 dollar/poäng.

2. Jonas Brodin, 29, b, Minnesota Wild

Lönetaksträff: 6 000 000 dollar.

Poäng: 4 (0+4) på 19 matcher.

Kostnad per poäng: 1 500 000 dollar/poäng.

1. Patric Hörnqvist, 35, fw, Florida Panthers

Lönetaksträff: 5 300 000 dollar.

Poäng: 3 (1+2) på 22 matcher.

Kostnad per poäng: 1 766 666 dollar/poäng.