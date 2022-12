Drygt halva grundserien i SHL är spelad och efter en höst och vinter som blandat och gett ligger Leksand på en sjundeplats i tabellen. För Hockeysverige.se ger experten Per Svartvadet sin syn på lagets insatser – och den pricksäkra backvärvningen i Anton Lindholm.

– Jag tror alla lag skulle vilja ha honom, säger Svartvadet.

Leksand har blandat och gett under säsongen. Just nu ligger laget sjua, men många har höga förväntningar på den stjärnfyllda truppen. Dessutom jagar coachen, Björn Hellkvist, en rejäl framgång för sitt Leksand som ännu inte tagit sig längre än till kvartsfinal under hans ledning. Är det äntligen dags den här säsongen, eller ska det ånyo bli ett misslyckat slutspel – om man nu tar sig dit vill säga?

– Inför säsongen trodde jag Leksand skulle hålla till i mitten. Inte topp fem, sex, men strax där efter, säger Radiosportens expert Per Svartvadet till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Får man ihop det offensiva spelet på samma sätt som (Marek) Hrivík och gänget gjorde det för två säsonger sedan, om dom har kanonsäsonger, kan Leksand utmana topplagen där uppe. Det känns som Leksand kan knalla långt i ett slutspel om dom får ihop det offensiva spelet.

Marek Hrivik. Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand valde att låta Marek Hrivík ansluta senare till laget av skattemässiga skäl. En sportslig chansning som Per Svartvadet tycker har slagit väl ut.

– Det där är alltid en avvägning och är enorm skillnad ekonomiskt att vänta dom här månaderna på att en spelare ska komma. Annars går det inte landa en sådan spelare med dom löneanspråken.

– Leksand räknade med att gruppen känner till Hrivík relativt bra så han stör inte då han kommer in, har sin plats i hierarkin och att gruppen skulle klara sig bra tills han kommer. Där tycker jag att dom tänkte rätt.

– Sedan handlar det om i vilken form Hrivík var då han kom. Hur många matcher måste han ha för att spela sig i form och allt sådant. Det är ändå ganska omänskligt att tro att han ska leverera på samma sätt som han gjorde för två säsonger sedan.

Imponeras av Lindholm: "Ett kanonförvärv"

Ett annat namn som gjort starkt avtryck i Leksand den här säsongen är nyförvärvet Anton Lindholm.

– En bra back. Jag har alltid gillat Jonas Ahnelövs spelstil. Han har varit enormt nyttig för alla lag han spelat i. Nackdelen är att han varit skadebenägen eftersom han har den spelstilen han har. Då blir det kännbart om han är enda backen som är rejäl med kroppen.

– Anton Lindholm blir perfekt där. Jag tror alla lag skulle vilja ha honom. Ett kanonförvärv.

Anton Lindholm. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur ser du på Leksands inledning av serien?

– Leksand har varit lite svajiga resultatmässigt. Spelmässigt helt okej. Jag vet att Björn Hellkvist vill ha grunder och tajt försvarsspel, vilket jag tycker att dom satt hyfsat.

– Man vet inte riktigt med Leksand om dom kommer vinna eller förlora. Det känns jättebra om man tittar på laget inför en match. Dom kanske har två raka vinster. Sedan gör dom en mindre bra insats och förlorar mot ett lag som man tycker, med den form laget är i och den spelartrupp man har, ska vinna mot. Av någon anledning gör dom inte det.

– Ska man vara ett topplag, typ Skellefteå, då vinner man ett hett derby hemma mot Luleå fast man har bägge målvakterna borta.

– Björn Hellkvist lag brukar vara bra första säsongerna han har dom så vi får hoppas för Leksands skull att han har växt in i Leksandskostymen och kan ta ett steg till med den här gruppen.

“Hellkvist är väldigt enkel att spela för”

I Leksands fall kan det ibland se lojt ut i matcherna, även om det inte är så, varför tror du det kan se ut så?

– Nu har jag inte sett alla Leksands matcher, men dom har en ganska rutinerad trupp. Det kan vara att dom litar mycket på sin erfarenhet, spelskicklighet eller sin tro på sin spelidé. Att man är väldigt trygg i det. Går man då ner någon procent och tänker att det kommer ordna sig ändå, men det gör det inte i den här ligan.

– Du måste vara påslagen hela tiden. Framför allt den här säsongen. Är du en forwards som loggar 15 minuter eller en back som logga 20–25 minuter måste du vara påslagen hela tiden. Det är i alla avseenden på isen. Oavsett om du ska täcka skott, döda utvisningar, spela powerplay, checka, ligga rätt i banan… Det är där Leksand måste bli bättre.

Björn Hellkvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur viktig är Björn Hellkvist roll i det?

– Det är han som ska skicka budskapet. Tränaren sätter spelidén och ger spelarna förtroende efter hur dom presterar och gör det man kommit överens om.

– Trycker han stenhårt på att till exempel alla ska jobba hemåt i mitten, gör du det får du spela. Björn Hellkvist är väldigt enkel att spela för eftersom han är väldigt tydlig i kommunikationen. Sedan är det upp till spelarna att anamma det.

– Det är ett ganska jobbigt spel att spela, men dom spelare som har varit i Leksand några år borde veta om det. Dom spelarna man rekryterat borde vara informerade om det så det kan inte komma som någon överraskning.

Svagt powerplay-spel

En stor svaghet den här säsongen har varit Leksands powerplay. Laget har spelat över 60 minuter i powerplay utan att göra mål.

– Det är helt otroligt med tanke på den offensiva kvalitén som Leksand har. Om vi tittar på andra lag, Oskarshamn har inte alls den spelartruppen, men ett fantastiskt powerplay. Dom kan ta i kapp och avgöra matcher med det.

– Likadant med Timrå. Dom har fått in den här sköna känslan att så fort dom får ett powerplay så skapar dom ett enormt tryck även om det inte alltid blir mål. Det ger en bra känsla att gå vidare med in i fem mot fem-spelet.

– Du måste trolla med dom spelarna du har, så enkelt är det. Leksand har kvalitéerna i laget så jag förstår inte varför dom inte får till det bättre.

Du har själv spelat ett antal powerplay under din karriär, hur får man sådana här bitar att lossna?

– Antingen om du som tränare ändrar om lite grann så spelarna som normalt brukar spela får sitta och titta på när andra gör det minst lika bra eller dåligt, så att säga, och väcker spelarna på något sätt.

– Sedan kan det handla om att hitta andra konstellationer. Till exempel att olika ”rightare” och ”leftare” ska spela tillsammans.

– Det finns ingen magisk formel för den grejen. Alla säger ”spela enkelt, lägg in puckar på mål”. Det är första man provar då ingenting annat funkar, innan du hittar kemin i powerplayfemmorna. Spelare för spelare, offensiv skicklighet finns i den gruppen så det är inte att man inte har powerplay-specialister.

“Sådana spelare som ska leda Leksand”

Är det någon spelare som överraskat på dig så här långt?

– Egentligen inte. (Anton) Lindholm på backen visste jag var stabil och väldigt nyttig. Det är kul att se vart han än spelar så gör han sitt jobb varje dag. Jag kan tänka mig att det ser likadant ut på träningarna. Han är en drömspelare.

– (Oskar) Langs inledning tycker jag var bra med sin energi. Han är ingen stor spelare som ska driva laget som exempelvis (Marek) Hrivík och dom här. Jag tycker att han i varje match och situation ger järnet. Det ska dom andra kunna ta efter på.

– Det kan du alltid som spelare, att hålla dig till spelidén och köra på hårt. För mig är det grunden för alla spelare. Det tycket jag framför allt Lang och Lindholm gör. Det är också sådana spelare som ska leda Leksand i varje omgång.

Oskar Lang. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ska Leksand börja bli oroliga för att lagen bakom börjar krypa närmare?

– Jag tror dom fyra lag vi har i botten nu, att dom inte kommer röra på sig så mycket. Det kan vara att dom byter lite platser hit och dit.

– Sedan har jag naturligtvis svårt att se Rögle och Luleå att inte skulle röra på sig. Det är väl dom två lagen Leksand kan vara oroliga för eftersom dom förmodligen kommer klättra lite grann. Leksand ska kravbild på sig att vara åtta och uppåt.

TV: Alla mål från nattens NHL

Matchrapporter: Oscar Fisker Molgaard och Herman Hansson matchvinnare borta mot Leksand Färjestad avgjorde tät match mot Leksand i tredje perioden Stark seger för Skellefteå i toppmatchen mot Leksand Leksand vann mot Brynäs på hemmaplan Leksand avgjorde i straffläggningen borta mot Malmö