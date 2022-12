Inför säsongen lyftes Timrås försvar som ett frågetecken – men hittills är det ett av SHL:s mest stabila lag.

En stor anledning till det är målvakten Jacob Johansson som tagit ett kliv till att bli en av ligans bästa burväktare den här säsongen.

– Man är väl lite tryggare i sig själv och har ett större lugn under matcherna, säger Johansson till hockeysverige.se.

En av de stora positiva överraskningarna i SHL hittills under hösten har varit Timrå IK. Efter att ha kommit sist med endast 56 poäng förra säsongen så har laget lyft rejält den här säsongen då de ser ut att kunna etablera sig som ett topplag efter att ha plockat 38 poäng på 21 matcher.

I tisdags tog Timrå en ny trepoängare efter 4-1-segern mot HV71 och gick rent under sin bortaturné i Luleå, Oskarshamn och Jönköping där de tog nio poäng av nio möjliga.

En av matchens bästa spelare var Timråmålvakten Jacob Johansson som räddade 24 av de 25 skott som han fick på sig och såg ut att få hålla nollan fram men HV styrde en puck förbi Johansson med endast tre och en halv minut kvar att spela.

– Väldigt lugn tillställning, jag får mycket bra hjälp. Jag ser typ alla skott och de jag inte ser de blockar vi. Vi spelar sjukt uppoffrande och tajt i försvarsspelet. När jag väl släpper returer så är vi starka framför mål och får bort dem. Grabbarna gör det enkelt för mig, säger Jacob Johansson till hockeysverige.se efter segern.

Var det surt att inte få hålla nollan?

– Jo, man vill ju aldrig släppa in mål men om vi får med oss tre poäng så är man ju nöjd ändå.

“Viktigt att kunna haka av några lag”

Timrå är inne i en väldigt bra form just nu och har varit ett av SHL:s hetaste lag den senaste tiden. Speciellt bortaspelet har stuckit ut då de har tagit sex raka vinster på bortais.

– Jag vet inte om man ska dra så stora växlar av just bortaspelet så. Jag tycker att vi har varit ganska stabila överlag, både hemma och borta. Vi är inne i ett litet stim och det gäller att rida lite på den här vågen nu och hålla igång det. Det är så pass tajt i tabellen att varje poäng i tabellen blir oerhört viktig. Det gäller att vi håller igång det här och vi får gärna fortsätta göra så mycket mål som vi har gjort, det blir väldigt mycket enklare för mig då, säger målvakten.

Tack vare toppformen så har Timrå börjat etablerat sig som ett topplag i SHL. De ligger för tillfället femma i tabellen men har fem poäng ner till Leksand och Örebro som ligger närmast bakom. Samtidigt har laget endast fyra poäng upp till serieledande Växjö.

– Det är det som är viktigt nu också, att kunna haka av några lag. Därför är det så otroligt viktigt att ta så mycket poäng som möjligt. Det är vid den här tiden på året som man kan spurta iväg lite och ha något att gå på inför andra halvan av säsongen. Det gäller bara att vi gnuggar på samma sätt så har vi bra möjligheter att göra något bra av den här säsongen.

Jacob Johansson och Timrå har mycket att jubla över. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

“Mer tacksamt att vara målvakt den här säsongen”

Det är en väldigt stor skillnad jämfört med Timrå IK 2021/22 och Timrå IK 2022/23. Jacob Johansson är en av spelarna som var med och upplevde både den jobbiga säsongen i fjol – som slutade med kvalspel – och som är med och gör succé hittills under hösten.

Vad är de stora skillnaderna, vad ligger bakom det här lyftet?

– Det är en lite roligare säsong i år kan man ju säga, säger Johansson med ett skratt och fortsätter:

– Vi har ju ett helt annat lag och vi har skickligare spelare i år, så är det ju bara. Vi har fått in några riktigt skillade spelare både offensivt och defensivt. Det är klart att det bidrar. Förra säsongen var det också en del killar som kanske inte hade jättemycket SHL-erfarenhet tidigare men nu har man fått spela ett år i SHL.

– Exempelvis jag också då, jag gjorde ju egentligen min första säsong som förstemålis i SHL förra året. Man är väl lite tryggare i sig själv och har ett större lugn under matcherna än förra året, och det gäller ju inte bara mig heller. Sedan har vi fått in förstakedjan (Jonathan Dahlén, Anton Lander, Emil Pettersson) och de där killarna har ju mycket kvalitéer så det är klart att det hjälper oss som lag också.

Förra året var Timrå också det laget som släppte in flest mål i ligan (177) men den här säsongen är de ett av ligans mest stabila lag. På 21 matcher har de endast släppt in 46 mål vilket är näst bäst i SHL då endast Luleå är bättre med 43 insläppta mål.

Hur märker du av det som målvakt? Känner du att du får bättre hjälp i år?

– Såklart är det så. Det blev ju ganska många öppna lägen förra året om man jämför med hur det ser ut nu. Nu spelar vi sjukt tajt och när det väl blir något läge så har jag bara puckföraren att fokusera på, de andra tar ju bort resten. Det är mycket mer tacksamt att vara målvakt den här säsongen, så kan man säga.

Hyllas av kaptenen: “Fantastiskt stabil”

Värmlänningen har också tagit ett stort kliv den här säsongen och visat sig vara en av ligans bättre målvakter under hösten. Hittills har han 92,68 i räddningsprocent och 1,92 insläppta mål per match vilket gör att han ligger tvåa i målvaktsligan då endast Linus Söderström i Skellefteå har bättre statistik.

– Jo, det har väl funkat bra. Samtidigt så är det ju ett lagspel och det går ju inte att göra det själv. Det har mycket att göra med vårt försvarsspel och som sagt så får jag väldigt bra hjälp. Det behöver man ha också för annars går det inte, säger Jacob Johansson och fortsätter:

– Det har ju gått okej för mig så är det ju. Men återigen så är det försvarsspelet som fungerar bra och då blir det ju enklare. Det har ju lett till mycket poäng också och det är ju den viktigaste delen.

Hittills under säsongen har 29-åringen varit en av ligans bästa målvakter. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrås lagkapten Anton Lander har spelat med väldigt många skickliga målvakter under sin karriär i NHL, KHL och Tre Kronor men även han har fastnat för Jacob Johanssons spel hittills den här säsongen.

– Han har väl flest vunna matcher av alla målvakter i ligan också och det är ju det som räknas. Han har den rätta mentaliteten; även om hans personliga statistik sticker ut så spelar han, och alla vi andra också, för laget. ”Jacke” är en fantastiskt lugn och stabil målvakt och jag tycker att han har en väldigt bra blick för spelet och läser situationerna bra, säger Lander.

29-åringen har också fått ett väldigt stort förtroende. Han har fått spela i 18 matcher så här långt och har totalt nästan 1 100 minuters istid under säsongen, bara Joel Lassinantti i Luleå spelar mer än Jacob Johansson.

När du får spela så mycket, blir det lite att du växer med förtroendet?

– Självklart är det så. Man blir ju mer van, lite lugnare och lite mer säker i sig själv. Allting blir enklare och när man får spela såhär tätt med matcherna så blir det inte att man funderar så mycket utan det bara rullar på. Det blir enklare då än om man i stället skulle behöva vänta några veckor innan man får spela match igen.

– Nu är det mer att allting flyter på. Vad ska man säga… Det är ju inte så att man funderar på vad man ska göra ute på isen ändå men det blir mer att man kommer in i ett flow. Man tar besluten direkt, det blir inte att man hamnar emellan eller är sekunden efter i någon situation utan det är mer som att det sitter i ryggmärgen och bara flyter på. Man vet ju alltid vad man ska göra men det kommer lite mer naturligt när man får spela så tätt med matcherna.

Flytten blev det perfekta steget

Inför årets säsong pratade väldigt många experter och hockeytyckare om Timrås offensiva satsning men höjde också frågetecken för lagets defensiv och målvakter. Jacob Johansson och laget har dock visat sig vara bland de mest stabila i SHL så här långt.

Finns det en känsla av att bevisa experterna fel?

– Det är väl inte så mycket som jag tänker på. Jag hade faktiskt ingen koll på vad som sades inför säsongen. Även om vi inte hade den bästa säsongen som lag så tänkte jag ändå att jag tog kliv och gjorde en okej säsong i fjol. Det kändes ganska lugnt inför säsongen både försvarsmässigt och med backarna vi har. Det är klart att man försvarar sig som ett lag, det är inte bara målvakt och backar. Jag tyckte det kändes stabilt innan säsongen också och nu har vi visat vad vi kan.

Flytten till Timrå har blivit bättre än han själv kunnat hoppats på. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån

Mellan 2016 och 2020 spelade Jacob Johansson SHL-hockey i Linköping men där var han en ständig andremålvakt. Han bestämde sig då för att ta klivet ner till Timrå där han fick spela väldigt mycket i HockeyAllsvenskan och hjälpte laget upp till SHL och sedan var han förstemålvakt i SHL för första gången under fjolåret. Den här säsongen har han sedan tagit ytterligare ett steg framåt genom att göra succé och vara en av SHL:s bästa målvakter.

Flytten från Linköping till Timrå har alltså blivit det perfekta steget som fick fart på hans karriär.

– Jag visste liksom inte att det skulle bli så här när jag bytte. Det har funkat bra och jag trivs otroligt bra i klubben och i stan. Sedan är det ju viktigt att spela hockey oavsett var man är. Jag tror att det var en väldigt bra flytt där och då i stället för att gnugga bänk hela sin karriär, det är ju inte så utvecklande.

– Jag har ju inte tvekat på att jag skulle klara av att bli förstemålvakt i SHL. Det är väl mer bara att man kan spela kontinuerligt och levererar det man kan match efter match, avslutar Jacob Johansson.

TV: Berggren svarar på fansens frågor

Matchrapporter: Seger för Timrå på bortaplan mot HV 71 Jonathan Dahlén fixade segern för Timrå i matchen mot Oskarshamn Anton Lander i målform när Timrå vann mot Luleå Skellefteå fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar Timrå tog hem mötet med Malmö i Malmö Arena