Under gårdagens SHL-matcher delades två matchstraff ut.

Nu har domen för Jan Mursak och Pär Lindholm kommit.

Under morgonen kom två anmälningar in till disciplinnämndens bord. Nu har de tagit sina beslut. De båda spelarna stängs av under en period som motsvarar två matcher.

Den ena en situation uppstod när Skellefteås Pär Lindholm delar ut en crosschecking som träffar halsen på Växjös Joel Persson efter att de knuffat varandra och börjat bråka.

Den andra situationen var i mötet mellan Luleå och Frölunda. Där var det Frölundas Slovenska forward Jan Mursak kommer med hög fart och missar nästan hela Luleås Konstantin Komarek, förutom just ett ben.

“Vrider ut sitt högra ben. Tacklingen missas och det som träffar Komarek är Mursaks högra knä", skriver disciplinnämnden på SHL:s hemsida.

Nämnden anser att båda situationer är “vårdslösa och medför stor skaderisk” och hänvisar till det som en nyckelfaktor i beslutet.

Därför blir det lindrigt straff för Lindholm

När det kommer till Lindholms crosschecking hänvisar man till att den inte tog så farligt som det kanske såg ut och att det därför blir ett lindrigare straff.

"Nämnden har i mildrande riktning beaktat att crosscheckingen även träffade motspelarens axel.", skriver man.

För Skellefteå innebär det att Lindholm missar mötena mot Luleå och mot Linköping.

För Mursak blir det inget spel i Frölundas kommande matcher mot Timrå och Brynäs.

