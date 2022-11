En skada har hållit Växjö Lakers Glenn Gustafsson från spel under en längre tid. Men nu närmar forwarden sig en återkomst.

– Vi får ha tålamod med honom, men kul att han är med igen, säger tränaren Jörgen Jönsson till Smålandsposten.

Under måndagen var Glenn Gustafsson tillbaka i träning igen efter en längre tids frånvaro. Skadan har hållit Växjöforwarden från spel under de senaste fem matcherna, och tvingat honom att avstå från ett flertal träningar. Så tränaren Jörgen Jönsson var riktigt nöjd att få se Gustafsson på isen igen under början av veckan.

– Kul. Bra. Saknad. Han har en härlig energi, säger Jönsson till Smålandsposten om att se forwarden delta i träningspasset.

– Det var länge sedan han gjorde någonting och vi får ha tålamod med honom, men kul att han är med igen.

Återvänder till helgen eller nästa vecka

På torsdag ställs Växjö Lakers mot Örebro Hockey, borta i Behrn Arena. Men enligt lokaltidningen tros Gustafsson inte finnas med i laguppställningen då.

Utan forwarden får räkna med en comeback under helgens match mot Luleå Hockey, eller under nästa vecka.

Den 24-årige Gustafsson är nu inne på sin andra säsong med Växjöklubben. Denna säsong har han noterats för två mål och två assist under 17 matcher.

TV: "Killen är född till ledare"

