Det hettade till rejält i nattens möte mellan Buffalo Sabres och Tampa Bay Lightning. Detta efter att Rasmus Dahlin gett sig på Tampa-stjärnan Nikita Kutjerov framför sitt eget mål – varpå kaos utbröt.

Det var vid ställningen 5–4 till Buffalo med drygt fyra och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden som det hettade till rejält framför Sabres-målvakten Ukko-Pekka Luukkonen.

Det hela började med att Buffalos svenske backstjärna Rasmus Dahlin och Tampas ryske superstjärna Nikita Kutjerov råkat i luven på varandra efter att Kutjerov åkt in i Sabres-målvakten i samband med en närkampssituation framför mål.

