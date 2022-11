New York Rangers tappade en 2–0-ledning till 3–5-förlust i nattens rivalmöte med New Jersey Devils. Då sågade Rangers stjärnmålvakt Igor Sjestjorkin sin egen insats.

– Målvakten spelade som skit igen, säger han till The Athletic.

Trots en drömstart på matchen, där både Artemij Panarin och Mika Zibanejad hade skjutit sig in i målprotokollet efter tre minuters spel, fick New York Rangers se sig besegrade av formstarka rivalen New Jersey Devils i natt.

Devils vände det tidiga 0–2-underläget till en 5–3-seger i Madison Square Garden och inkasserade därmed sin tionde raka bortaseger. Mellan Rangers-stolparna räddade stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin 33 skott, men valde att lägga skulden till förlusten på sig själv.

– Det känns så dåligt. Jag spelade så dåligt. Jag skäms.

“Jag måste stoppa pucken”

Målvakten, som förra säsongen var finalist till Hart Trophy som hela ligans MVP, menar att han kunde rädda samtliga fem mål i matchen.

– Varje mål är en enkel situation för mig. Jag måste stoppa pucken. För att vi som lag ska vinna matcher så måste jag spela bättre.

För Rangers var förlusten lagets tredje raka och den andra raka där man tappar en ledning med fler än ett mål. Rangers-tränaren Gerard Gallant ville själv inte rikta någon skuld mot lagets stjärnmålvakt.

– Det är laget som är problemet, säger han till NHL.com.

– Det är hela gruppen och vi tränare. Vi måste vända på det.

Både Jesper Bratt och Fabian Zetterlund skrev in sig i i poängprotokollet för Devils, då båda stod för varsin assist i matchen. Bratt har nu producerat 26 poäng (8+18) på 23 matcher, medan Zetterlund skrapat ihop noterats för tolv poäng (4+8) på 18 matcher och därmed är den poängbäste rookiesvensken i NHL.

New York Rangers – New Jersey Devils 3–5 (2–2, 0–2, 0–1)

New York: Artemij Panarin (6), Mika Zibanejad (11), Vincent Trocheck (8).

New Jersey: Jahor Sjaranhovitj 2 (8), Tomas Tatar (6), Jack Hughes (12), Michael McLeod (3).

