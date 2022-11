LISTA: Tio SHL-stjärnor med utgående kontrakt

Vi har inte ens hunnit halvvägs genom SHL-säsongen 2022/23, men redan nu planeras det för fullt för nästa säsong. En rad stjärnor har redan förlängt sina kontrakt inför nästa säsong – men det finns alltjämt många toppnamn som sitter på utgående kontrakt.

Poängligaledaren har kopplats samman med flytt till Schweiz.

Veteranernas ovissa framtid.

Spetsbacken siktar mot NHL.

Antti Suomela, fw, Oskarshamn

Oskarshamns finske succéforward Antti Suomela har varit ett av de absolut största utropstecknen under hösten. 28-åringen hämtades in från AHL-klubben Toronto Marlies, där han förra säsongen snittade strax över en halv poäng per match, och har under hösten tagit SHL med storm. Efter 19 spelade matcher har Suomela skrapat ihop 26 poäng (10+16) på 19 matcher, vilket innebär att han i skrivande stund toppar SHL:s poängliga.

Succén i Oskarshamn har inte gått varesig SHL-konkurrenter eller storklubbar i Europa förbi. SportExpressen har tidigare rapporterat om att Suomela troligtvis inte kommer att bli kvar i Oskarshamn, då klubbar i Schweiz är sugna på att värva finländaren till nästa säsong.

Till Barometern har Suomela emellertid sagt att han absolut kan tänka sig att stanna i Oskarshamn, men att han i början av november inte hade diskuterat sin framtid med sportchefen Thomas Fröberg.

Antti Suomela toppar SHL:s poängliga. Foto: Bildbyrån

Carter Camper, fw, Leksand

Den amerikanske forwarden har sedan sitt intåg i Leksand vuxit ut till en nyckelspelare i klubben. Under sina första två säsonger producerade han 46 respektive 48 poäng och har denna säsong inlett med 14 poäng på 20 matcher för dalalaget.

Carter Camper är en av ett dussintal spelare med utgående kontrakt med Leksand, men dalalaget lär så klart ha förstatjing när det kommer till hans framtid i Sverige. Amerikanen trivs bra i Dalarna, men lär inte heller vara ointressant för toppsatsande schweiziska klubbar med en större pengapåse.

Mikael Ruohomaa, fw, Leksand

Mikael Ruohomaa hämtades, i tuff konkurrens med Skellefteå, in till Leksand inför förra säsongen och blev en riktig fullträff för dalalaget. På 48 matcher noterades den VM-meriterade finländaren för 40 poäng och slutade således på en tredjeplats i lagets interna poängliga, bara slagen av Max Véronneau och Carter Camper.

Den här säsongen har poängen inte kommit i samma höga takt, men Ruohomaa är alltjämt en viktig del av Leksands centersida. Finländaren hamnade emellertid i rejält blåsväder under hösten, då han under en träning ska ha hamnat i ett tufft ordbråk med tränaren Björn Hellkvist. Frågan är om det påverkar hans långsiktiga framtid i klubben?

Om det inte skulle bli en fortsättning i Leksand lär det finnas många klubbar i SHL som är intresserade av hans tjänster. Intressenter lär även finnas i Schweiz och hemma i Finland.

Vad händer med Mikael Ruohomaa? Foto: Bildbyrån

Fredrik Forsberg, fw, HV71

Fredrik Forsberg sköt upp HV71 till SHL i våras och har under hösten varit lagets överlägsna mål- och poängkung med sina tio mål och 17 poäng. Trots detta faktum går Forsberg en osäker framtid till mötes.

I en intervju med SportExpressen från förra helgen berättade Forsberg att han inte hört någonting från varken HV71 eller någon annan klubb inför nästa säsong. Skarpskytten har fått sin hockeyfostran i Leksand, men var tydlig i intervjun med SportExpressen att Leksand inte hade hört av sig kring hans tjänster till nästa säsong.

Med tanke på att Forsberg varit en av SHL:s vassaste målskyttar den här säsongen lär han åtminstone inte behöva oroa sig för att ha ett jobb i högstaligan nästa säsong, varesig det är med HV71 eller inte.

Julius Honka, b, Luleå

När Nils Lundkvist lämnade Luleå för spel i Nordamerika hämtades Julius Honka in från Dallas organisation för att fylla tomrummet som Piteåsonen lämnade efter sig. Förra säsongen stod finländaren för 21 poäng på 46 matcher – och den här säsongen har Honka växlat upp ytterligare i poängproduktionen.

Efter 20 spelade matcher har den skicklige backen producerat 14 poäng och ligger med den noteringen på en åttondeplats i backarnas poängliga i SHL.

Honka har inte hymlat med om att han siktar på en återkomst till NHL, men finländaren trivs i Luleå och SHL-klubben vill behålla honom.

– Det är inget konstigt i sig, tycker jag. Att spelare i hans ålder har sådana drömmer är något man får acceptera. Men för att det ska vara aktuellt måste det rätta erbjudandet komma, sade agenten Nils Bäckström till NSD i mitten av oktober.

Julius Honka har alltjämt NHL i sikte. Foto: Bildbyrån

Hardy Häman Aktell, b, Växjö

Hardy Häman Aktell har vuxit ut till en nyckelback i Växjö den här hösten och har även fått chansen att debutera i Tre Kronor under sin tidigare tränare Sam Hallams ledning.

24-åringen är draftad av Nashville Predators, men NHL-klubben valde att inte skriva kontrakt med honom och släppte således sina rättigheter till backen. För Häman Aktell innebär det att han har möjlighet att sajna NHL-avtal med vilken klubb som helst inför nästa säsong, om det intresset skulle finnas. Med tanke på hans fina höst kombinerat med hans ålder så lär klubbar ha honom på sin radar, åtminstone.

Om det inte blir något kontraktsskrivande i NHL så lär Växjö så klart inte vara sena att vilja förlänga med honom, vilket de förvisso kan göra även om han ämnar att skriva NHL-kontrakt (se Rickard Hugg, exempelvis), samtidigt som de flesta SHL-klubbar så klart lär vara intresserade av en svensk landslagsback.

Joel Lundqvist, fw, Frölunda

Blir det en fortsättning i Frölunda för ikonen? Joel Lundqvist fyller 41 år i mars och det hör inte direkt till vanligheterna att spelare spelar i SHL vid den åldern, men samtidigt är väl Lundqvist inte en vanlig spelare, heller?

För en månad sedan berättade Lundqvist för GP att han inte pratat någon framtid med Frölunda ännu, vilket i sig inte är något konstigt givet hans ålder. Ett beslut i den frågan lär inte komma förrän på några månader, men det råder i alla fall inga tvivel om att han alltjämt håller på en hög SHL-nivå.

Joel Lundqvist har lite att fundera över. Foto: Bildbyrån

Joakim Lindström, fw, Skellefteå

Det dröjde länge, länge innan Skellefteåstjärnan valde att förlänga sitt kontrakt med västerbottningarna inför den här säsongen. Nu sitter den snart 39-årige forwarden i samma sits som förra säsongen och frågan är om inte detta är sista dansen för “Jocke”?

38-åringen spelar alltjämt en viktig roll i Skellefteå med speltid i förstakedjan och i powerplay, men poängproduktionen är inte riktigt densamma som tidigare. Just nu producerar han i en takt som skulle landa på 27 poäng på 47 matcher, vilket skulle vara hans svagaste notering under hela in sin SHL-tid i Skellefteå.

Carl Söderberg, fw, Malmö

Säsongsinledningen har inte alls blivit vad Carl Söderberg eller Malmö hoppats på. Efter en stark start på säsongen har laget sjunkit som en sten genom SHL-tabellen och återfinns efter helgens omgång på en tolfteplats i ligan, bara två poäng före HV71 och Oskarshamn på kvalplats.

Carl Söderberg har inte heller rosat marknaden under hösten, då han är minus elva i plus/minus-statistiken och bara producerat åtta poäng (5+3) på 21 matcher, vilket inte är i närheten av de siffror han producerade förra säsongen (41 poäng, varav 22 mål, på 52 matcher).

Liksom i fallet med de ovanstående veteranerna så lär ett besked kring Söderbergs framtid dröja några månader, åtminstone. Malmökaptenen fyllde 37 år förra månaden och lär tänka både ett och två varv kring sin framtid innan ett beslut fattas.

Carl Söderberg har haft en tuff höst med Malmö. Foto: Bildbyrån

Kristian Näkyvä, b, Örebro

Den finske backen har varit ett utropstecken på Örebros blålinje den här säsongen, han öst in 17 poäng på 21 matcher och med den noteringen hänger med i toppen av backarnas poängliga i SHL.

Näkyvä har med andra ord satt sig i en rätt bra förhandlingssits till nästa säsong. Örebro lär så klart vilja behålla honom, men insatser likt dessa brukar ge utslag även ute i Europa och främst bland de pengastarka schweiziska klubbarna.

Näkyvä har även en historia av att byta klubb inom SHL (han har tidigare spelat i Luleå och Linköping), så det är nog inte heller något som ska tas ur ekvationen. Men vill Örebro verkligen behålla honom så lär de kunna hitta en bra lösning för alla parter om inte pengarna utomlands har för stor dragkraft.

